3歲兒指神桌喊「阿祖在動」模仿走路姿勢！玉兔嚇傻：到底在哪學會

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，並在事隔兩年多懷上第二胎，不時會分享育兒點滴。令人驚奇的是，3歲大兒子最近居然稱「看見」已經過世很多年的阿祖，讓她和老公都不敢相信，「聽說小孩都看得到。」

▲姆姆指著神明桌脫口「阿祖在那」。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



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畫面中，可以看到姆姆指著神明桌，童言童語地脫口「阿祖在那，都在動啊」8個字，接著疑似模仿起阿祖移動的方式，「走那邊去，飛走了。」

▲▼姆姆不但模仿阿祖的走路姿勢還說「飛走了」。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



Howard聽完不禁露出不敢置信的表情，「我沒有跟他講過阿祖這個詞耶，我傻眼啦！」對此，玉兔解釋姆姆的阿祖早在她國中時就已經離世，「到底在哪學會『阿祖』這個詞？還是阿祖去和姆姆自我介紹？」

▲玉兔夫妻沒教過兒子「阿祖」這個詞。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔表示姆姆從未見過阿祖，卻模仿輕飄飄的走路姿勢，「是想嚇死媽媽嗎？」只是聽到兒子說「飛走了」，讓她感觸良多，「我的阿公阿嬤在天上過得好嗎？是不是下來看金曾孫呀？」