74歲張紀中遭前妻控2大罪！怒斥「離婚9年糾纏不休」：守護現有家庭

記者陳芊秀／綜合報導

大陸金庸劇名導兼製片人張紀中高齡74歲，與前妻樊馨蔓於2016年離婚，隔年與小31歲的助理杜星霖結婚，婚後育有4個孩子，其中3娃是兩人所生。然而他被前妻指控婚內出軌、轉移財產等，對此反擊造謠汙衊，6日再度發文：「傾盡一切守護現有家庭。」

▲74歲名導張紀中被前妻長文控訴，雙方隔空喊話。（圖／翻攝自微博）

由於前妻樊馨蔓於5日發長文指被張紀中反告，他再度被控婚內出軌、轉移財產，前妻文中直指「一場離婚，挪走、轉移、房產股票資金不少於3億」。而他6日微博公開發文回應前妻，寫道：「兩個成年人決定的協議離婚，何來轉移必要。」

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▲前妻樊馨蔓指控張紀中婚內出軌、轉移財產。（圖／翻攝自微博）

緊接著張紀中稱：「九年來被不斷以各種手段迫害無休無止，我一直隱忍承受，但人要知趣！」他表示前半生婚姻毫無幸福，與現任妻子的婚姻，讓自己感受到家庭的溫暖，某女士企圖以任何方式破壞我現有之家庭，絕不能容忍！我將傾盡一切守護我們的家！」他對前妻的言論予以駁斥，稱其為「造謠污蔑」，直言「離婚已9年之久，糾纏不休，無聊至極」，呼籲外界停止傳播謠言，並強調自己問心無愧，「邪不壓正！內心坦蕩，無虧無欠，無愧無憾」！最後，他對前妻仍送上祝福，但希望此事不再被炒作，浪費公共資源。

▲張紀中發文。（圖／翻攝自微博）