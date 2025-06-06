29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

記者吳睿慈／綜合報導

南韓模特兒金鍾碩（音譯，김종석）6日突然爆出死訊，他的好友於5日在IG上哀悼「我的兄弟，聽到你昨天離開我們的消息，我的心塌了」，另一位B友人也發文表示「至今無法相信」。由於金鍾碩才29歲，且死訊曝光3天前才更新近況照與粉絲互動，消息來得突然，令大批粉絲震驚不已，紛紛到他的IG留言哀悼，但目前他帳號已被轉換成「私人帳號」，死因並未對外公開。

▲29歲模特金鍾碩驟逝。（圖／翻攝自IG）



金鍾碩的圈內好友5日一個個開始出現哀悼文，證實他的死訊。由於他走得突然，讓很多朋友無法接受，一名A好友寫下「昨天聽到你離開我們的消息時，我的心都碎了。到現在我還無法相信，在未來的日子裡再也看不到你笑著的臉龐，雖然心很痛，但我真心感謝我們一起度過的時光和回憶」。

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▲29歲模特金鍾碩驟逝，好友們紛紛證實死訊。（圖／翻攝自IG）

另一名B好友上傳了一張弔唁花圈的照片，表達哀悼之情：「至今仍無法相信…希望你在那邊沒有痛苦，安息。」金鍾碩的死因並未對外公開，6日上午完成出殯儀式，長眠地位於春川安息院的楊口奉安公園，得年29歲。

▲▼金鍾碩3年前參加戀愛實境秀。（圖／翻攝自《SKIP大神探探愛》）



由於金鍾碩死訊太突然，一早有大批粉絲湧入他的IG哀悼，但疑似是家屬認為關注度太高，目前帳號已被設為「私人帳號」，死因則並未公開。金鍾碩2014年透過購物頻道的模特兒亮相出道，2022年參與劉在錫主持的戀愛實境秀《SKIP大神探探愛》，打開知名度。