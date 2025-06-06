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《折腰》劉宇寧憑什麼演魏劭？4歲喪父「狂被罵醜」他用演技讓人閉嘴了

文／潘慧中

慢慢把《折腰》看完了，這種從復仇說起的電視劇，通常都會拍成3至5集以內解決到一個仇人的走向，但這部最好看的部分其實是男主角魏劭的轉變。魏劭這個角色不只是典型的亂世梟雄，他的每一步選擇與成長，都映照出我們對人性、責任與愛的深層共鳴。從一把被恨驅動的復仇之劍，到最終學會藏鋒，化為安靜的光隱於他眼裡，而劉宇寧也成功用演技說話，真實呈現出這個帶著掙扎的角色。

▲▼折腰。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

▲《折腰》已播畢。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

劉宇寧對魏劭的詮釋不走浮誇路線，而是用細膩演技，在無數個眼神、停頓與情緒轉折中，讓我們看到一個人如何從內心的深淵走出來。不只是因為角色寫得好，而是因為他懂魏劭，自然而然能把自己的血肉、過往和堅持一併注入其中。

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劉宇寧4歲喪父，母親改嫁，和爺奶生活到16歲就離家去飯店當學徒，好不容易掙到第一份薪水，他做的第一件事就是買樂器。為了音樂夢，他除了當過廚師，還做過服務生、賣過衣服、到酒吧駐唱，甚至參加過選秀節目，但就算以失敗收場，他還是沒放棄唱歌，並且開始在街頭唱歌。

▲▼折腰。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

▲劉宇寧長這樣居然會一直被說醜男？（圖／翻攝自微博／劉宇寧）

也還好劉宇寧沒放棄唱歌，他一路從街頭歌手，到如今炙手可熱的男演員，他用時間熬過了無數嘲諷，看過最多的評論莫過於罵他是古裝醜男，但我真心覺得講那些話的人是不是沒看過真正的古裝醜男啊（危險發言），硬要講的話，我可能只想勸造型師下次別讓他戴太緊的頭套（威）。

劉宇寧就像魏劭一樣，從低谷走到聚光燈下，他的逆襲沒有戲劇化的神來一筆，有的只是與粉絲直播閒聊的真誠，《折腰》各種打戲都是親身上陣、沒有動用替身的努力，以及那些從苦難中長出的堅韌。

魏劭的成長彷彿劉宇寧本人的縮影。

從《長歌行》、《珠簾玉幕》、《一念關山》到《折腰》，可以清楚看出劉宇寧演技的明顯進步，畢竟《折腰》的看點不只是官場與戰場的對峙，更在於人心深處的角力，加上魏劭的成長並非單一方向，而是多方面的蛻變：他既要追求王者之路，還要療癒童年種下的仇恨，打開與小喬之間的愛情羈絆，甚至得在「天下蒼生」與「一人真心」間做出抉擇。所以，魏劭不好演，劉宇寧卻能收放自如地穿梭於權謀、情感、孤獨與信念之間，構築出一個立體且有靈魂的魏劭。

▲▼折腰。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

▲魏劭其實不好演（圖／翻攝自微博／折腰官微）

《折腰》用很細膩的方式，講了一個關於命運和人性的故事。魏劭用手中的劍開闢霸業，劉宇寧則用一腔熱血耕耘知名度。他們都不是天選之人，卻用無數次的堅持與努力，成為了最好的自己。所以當看著魏劭眼神中的掙扎與決心時，那背後也有一位叫劉宇寧的男子，曾在街頭靠嗓音唱出夢想。

▲▼折腰。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

▲▼魏劭的成長彷彿劉宇寧本人的縮影。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

▲▼折腰。（圖／翻攝自微博／折腰官微）

看到最後會發覺，這其實是一段雙重成長的旅程，一個角色與一位演員，在螢幕與現實之間彼此映照，傳達出悲憤之人要迎向幸福有多麼艱辛，但過程中所被激發的釋懷與珍惜，才是接下來的人生中最不可或缺的力量，而撐到最後的人，終能帶著自豪為靠近幸福緩緩折腰。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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折腰劉宇寧

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