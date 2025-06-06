AKIRA放浪兄弟震撼彈！　2人氣男神宣布停止活動…辭退巨蛋巡演

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星AKIRA隸屬於人氣團體「EXILE放浪兄弟」，該團昨日（5）拋出震撼彈，同團旗下兩位人氣成員岩田剛典、白濱亞嵐宣布停止「放浪兄弟」的團體活動，震驚大批粉絲。

▲「EXILE放浪兄弟」2人氣成員岩田剛典（圖上）、白濱亞嵐（圖下）宣布停止活動。（圖／翻攝自IG）

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現年36歲的岩田剛典於2010年加入團體「三代目J Soul Brothers」，並於2014年加入「EXILE放浪兄弟」，同時兼顧兩團以及其他領域的表演活動。他昨日發表聲明，表示到6月5日為止，停止「EXILE放浪兄弟」的活動，包括冬季巨蛋巡演也不會參與。他這幾年個人活動增加，同時兼顧團體演出，也因此有機會重新審視如何珍惜有限的時間，今後他會專注於團體「三代目J Soul Brothers」的活動。

▲岩田剛典聲明。（圖／翻攝自IG）

現年31歲的白濱亞嵐則是「GENERATIONS from EXILE TRIBE」，於2014年加入「EXILE放浪兄弟」。他發聲明表示暫時停止「EXILE放浪兄弟」的活動，也辭演年底的巨蛋巡演，今後會專注另一個團體以及個人相關的活動。他與岩田剛典都擁有高知名度，閃電宣布停止EXILE的團體活動，引發許多臆測。

▲白濱亞嵐暫時停止「EXILE放浪兄弟」活動。（圖／翻攝自IG）

「國民姐夫」AKIRA是「EXILE放浪兄弟」元老級團員，與台灣第一名模林志玲結婚後，時常在日本、台灣兩地活動，所屬團體「EXILE放浪兄弟」也因此時常來台演出。該團日前宣布6月14日在Zepp New Taipei舉辦首場粉絲見面會「EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI」，參與見面會的成員包括EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘KENCHI、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHI、世界，以及佐藤大樹共7人。

▲AKIRA與「EXILE放浪兄弟」6月14日將在台北舉行見面會。（圖／翻攝自IG）