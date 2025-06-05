小賈斯汀欠鉅債！外媒曝「沒簽婚前協議」：離了可拿海莉一半財產

記者劉宛欣／綜合報導

小天王小賈斯汀（Justin Bieber）近來因身形暴瘦，健康狀況引發擔憂，日前更被爆出瀕臨破產，出售了音樂版權，且因金錢問題，和經紀人決裂，而屋漏偏逢連夜雨，也有消息指出他與老婆海莉婚姻陷入危機，根據外媒《Page Six》報導，有知情人士指出，若小賈離婚，依法他很有可能有權分得海莉身價數十億的財產，藉此解決財務危機，原因是兩人婚前未簽署任何婚前協議。

▲小賈斯汀爆跟海莉沒簽婚前協議。（圖／翻攝自Instagram／justinbieber）

海莉於2022年創立個人美妝品牌「Rhode」，日前以高達10億美元（約299億台幣）的價格賣給美妝大廠「e.l.f. Beauty」，交易後她繼續擔任Rhode的創意總監。報導中提及，歐美頂級巨星婚前通常會先簽好資產協議，而小賈斯汀夫婦長居加州，根據當地法律，婚姻期間所創造的資產視為夫妻共同財產。

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▲小賈斯汀陷入財務危機，且接連爆出負面新聞，家庭關係岌岌可危。（圖／翻攝自Instagram／justinbieber）

若未來離婚，海莉相當吃虧，財產被分走一大半，卻可能無法拿到小賈斯汀婚前累積的音樂版權收益，因為他在2023年便將整個音樂版權賣給Hipgnosis Songs Capital，其他在婚前創作的歌曲，則屬於他個人資產，加上他婚後，僅在2021年發行了一張專輯，便淡出演藝圈養病，收入根本無法跟老婆相比。

小賈斯汀近來負面消息不斷，不僅欠前經紀人100萬美元（約3000萬台幣）薪資，還拖欠巡迴演唱會主辦單位AEG高達2400萬美元（約7.1億台幣）的債務，還爆出在家吸大麻，對妻子和家庭漠不關心，甚至流連夜店，先前還在好友Sexyyy Red的生日派對上公開親吻對方，被批評沒邊界感，不尊重妻子。