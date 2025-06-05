75億票房神片！《魔法壞女巫2》回歸　原班人馬再創催淚史詩級結局

記者蕭采薇／綜合報導

去年風靡全球的現象級電影，以及影史最成功的百老匯音樂劇改編電影，即將在續集《魔法壞女巫：第二部》中迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局。而包括奧斯卡提名的辛西婭艾利沃、亞莉安娜和楊紫瓊，原班人馬都回鍋演出。

▲《魔法壞女巫：第二部》將中迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局。（圖／UIP提供）



《魔法壞女巫：第二部》再度由獲獎無數的導演朱浩偉執導，回歸演出的演員陣容由金像獎提名超級巨星辛西婭艾利沃及亞莉安娜率領，這個關於奧茲國女巫從未敘述的故事，講述自從艾法芭與格琳達分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。

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被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭（辛西婭艾利沃 飾）遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露她所知道關於奧茲國大巫師（傑夫高布倫 飾）的真相。

▲《魔法壞女巫：第二部》被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處。（圖／UIP提供）

與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。在莫里貝爾夫人（楊紫瓊飾）的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。

當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子（喬納森貝利 飾）舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾法芭分開後的陰影所糾纏。她試圖促成艾法芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。

▲《魔法壞女巫：第二部》格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵。（圖／UIP提供）

她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克（伊森斯萊特 飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎博德 飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。

當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭就必須最後一次攜手合作。當她們的友情成為改變她們未來的關鍵，她們就必須以真心誠意和無比的同理心真正了解彼此，並且改變自己，也讓整個奧茲國變得更美好。

▲《魔法壞女巫：第二部》再度由獲獎無數的導演朱浩偉執導。（圖／UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》的演員陣容還包括曾獲艾美獎提名的楊伯文與布朗溫詹姆斯分別飾演格琳達忠心耿耿的跟班芬尼和心心，以及曾獲英國電影學院獎及葛萊美獎提名的莎朗D克拉克（音樂劇《卡蘿拉的零錢》）為艾法芭兒時的保母杜莎熊配音。

這部電影的製片是再度回歸的東尼獎及艾美獎得主馬克普拉特，以及多次東尼獎得主大衛史東。執行製片則包括史蒂芬許瓦茲、大衛尼克塞、傑瑞德勒伯夫、薇妮霍茲曼以及達娜福克斯。第一部電影《魔法壞女巫》於2024年11月上映，獲得十項奧斯卡金像獎提名，包括最佳影片獎，並且贏得最佳服裝設計獎及最佳製作設計獎，該片至今創下全球7億5千萬美元的亮眼票房成績。