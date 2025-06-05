YTR許伯健檢「腎功能異常」恐洗腎！　數值遠低標準粉絲急擔憂

記者顧齊祐／綜合報導

知名YouTuber「許伯＆簡芝──倉鼠人」近日公開一部橫跨2年的減肥企畫，完整呈現許伯的減肥歷程。然而，影片中揭露的健康檢查數據卻引發網友熱議，有粉絲發現他的腎絲球過濾速率（eGFR）數值異常，讓不少人擔心他未來可能面臨洗腎風險。

▲YouTuber「許伯＆簡芝──倉鼠人」近日公開的健檢數據引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／許伯＆簡芝──倉鼠人）



根據影片內容，許伯2年前進行健康檢查時的總膽固醇數值仍屬標準範圍，但腎絲球過濾速率僅66.4ml/min，遠低於標準的90ml/min，因此被紅字標註異常。影片一出，粉絲紛紛留言表達擔憂，有人直言「腎功能剩60幾，再差一點就要洗腎了！」、「腎功能偏低可能需要看腎臟內科」。還有粉絲主動寄信提醒許伯注意健康問題。

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▲許伯公開的檢查結果中，腎絲球過濾速率遠低於標準。（圖／翻攝自YouTube／許伯＆簡芝──倉鼠人）



面對眾多關心，許伯與簡芝在社群平台上回應，坦言收到大量粉絲的關心，並透露許伯得知自己可能需要洗腎時感到相當驚嚇，並且承諾粉絲「等最近預先排好的事情都解決！我們一定會第一時間跑醫院的」。

▲許伯與簡芝承諾粉絲，會去醫院做後續檢查。（圖／翻攝自Instagram／hsu_po_）



不過，也有部分網友持不同看法，認為腎絲球過濾速率的異常可能受到其他因素影響，建議必須綜合其他檢查數據做判斷，避免過度恐慌。目前許伯尚未公布後續的健康檢查安排，但夫妻倆的健康狀況仍持續受到粉絲密切關注。