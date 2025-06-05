韓男星婚前外遇25歲嫩妹新人！小三遭挖是她　官方聲明暗示出軌：退出作品

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴竣輝5日凌晨遭未婚妻爆出出軌照，據了解，女方搶過他的手機， 迅速把照片傳到IG上，文章雖在10分鐘下架，但已經外流，現在韓網傳得沸沸揚揚，網友更挖出小三的實名，小三竟是與他參演同部音樂劇的25歲新人演員禹珍英（音譯，우진영），稍早官方發聲兩人退出作品，間接坐實了兩人不倫關係。

▲朴竣輝婚前外遇25歲新人禹珍英（右圖），遭未婚妻曝光下跪照（左圖）。（圖／翻攝自韓網論壇、Show Play Entertainment）



朴竣輝即將結婚，卻在5日遭圈外人未婚妻抓包出軌，女方氣到把他與小三的下跪照上傳，兩人表情凝重低著頭，且他狀態狼狽，下半身只有穿內褲，抓姦照在韓網瘋傳，甚至登上娛樂新聞頭條前三名，一夕之間變得相當出名。

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▲出軌男與小三遭韓網公開實名，官方聲明暗示兩人「個人因素」退出作品。（圖／翻攝自Show Play Entertainment）



事件爆發後，朴竣輝與小三被挖出同演一部音樂劇，女方身份為25歲新人演員禹珍英（音譯，우진영），稍早製作公司Show Play Entertainment對外發聲：「飾演Peter角色的朴竣輝與飾演Tanya角色的禹珍英因個人因素從演出裡退出了。」

音樂劇製作商代為道歉表示：「因演員退出的消息以及演員變動而感到不適的部分，真心向觀眾致謝，對於演員變動一事，若欲退票的觀眾，將不收手續費進行退票。」這項聲明間接坐實了朴竣輝與同劇演員禹珍英出軌的爆料。