串流收視週榜／《藏海傳》5劇集完結等一次追！　2台劇哭到最後

記者陳芊秀／綜合報導

邁入6月初夏，多部熱播新劇即將或是已經完結，包括掀起追劇話題的台劇《忘了我記得》一次全集上線，陸劇包括《藏海傳》、《折腰》、《韶華若錦》，緊接著將要迎接暑假檔到來。《ETtoday星光雲》為大家帶來台灣9家串流平台最新一週收視排行，以下5部劇集等到完結篇上線，就可以開始趕進度追啦！

鬼宮

▲韓劇《鬼宮》奇幻愛情。（圖／翻攝自韓網）

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奇幻古裝韓劇《鬼宮》由陸星材搭檔金知妍主演，描述奎章閣檢書官「尹甲」與巫女「汝里」是青梅竹馬，但是「尹甲」死去，身體被惡神螭龍「姜哲」霸佔，與巫女「汝里」展開從對立到心動的愛情故事。該劇在南韓蟬聯6週同時段戲劇收視冠軍，在台灣到劇情後半段收視走高，連續3周霸榜冠軍，最新一周暫居收視第2，全劇將於6月7日播出大結局。

成功路上

▲《成功路上》共6集播畢。（圖／翻攝自IG）

《成功路上》是首部以穿越題材為主的台語劇，全劇共6集，於6月1日播出感人大結局。該劇由李程彬飾演男主角「劉建中」，意外穿越回到過去，為了改變家族命運，試圖扭轉年輕爸媽的人生，但是一步步改變，也牽動了未來，大結局一幕「讀媽媽的信」令無數觀眾淚崩，也為故事畫下精彩句點。

忘了我記得

▲《忘了我記得》結局催淚。（圖／翻攝自臉書）

劉若英執導的台劇《忘了我記得》，播出後面對各界評價，也讓追劇群眾不斷累積中。該劇由謝盈萱、秦漢主演，以失智症為題材，描述喜劇女演員在人生低潮時，面對爸爸罹患失智症，陪伴父親的過程，劇集最新一周衝上Netflix台灣熱門周冠軍。

折腰

▲《折腰》掀追劇熱。（圖／翻攝自微博）

古裝陸劇《折腰》在大陸已經播畢，在台灣將於6日播出大結局。該劇改編自晉江作家蓬萊客同名小說，劇版與原作雖然有不少改編，但男女主角劉宇寧、宋祖兒被認可非常符合原作設定，劇版大結局跟小說設定有些不同，令觀眾大呼不捨，結局播出日「折腰編劇你出來」更成為微博熱搜詞條，同時男女主角的火花在台灣也掀起熱烈迴響。

藏海傳

▲《藏海傳》台灣將於6月10日播出大結局。（圖／翻攝自臉書、微博）

《藏海傳》在大陸已經全劇播畢，根據Disney+播出資訊，台灣將在6月10日播出大結局，目前也仍是平台冠軍劇。該劇由肖戰主演，《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導，描述滅門之子變臉重返朝堂復仇的故事，劇集播出期間創下不少紀錄，根據「雲合數據」統計，該劇收視市佔率突破40.1%，一部劇就幾乎快吸乾收視市場大盤。

【9串流平台收視週榜】

Disney+／肖戰《藏海傳》收視吸大盤

▲《藏海傳》收視吸乾市場大盤破40%。（圖／翻攝自臉書、微博）

friDay影音／《Biong Biong地球娛樂室》人氣高

▲friDay影音收視週榜（5/26-6/01）。（圖／friDay影音提供）



Hami Video／《鬼宮》完結倒數

▲Hami Video收視週榜（5/26-6/01）。（圖／Hami Video提供）



iQIYI／劉詩詩《淮水竹亭》長尾效應

▲iQIYI收視週榜（5/26-6/01）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《新聞主播》7週冠軍

▲KKTV收視週榜（5/26-6/01）。（圖／KKTV提供）



LINE TV／《韶華若錦》蟬聯第一

▲LINE TV收視週榜（5/26-6/01）。（圖／LINE TV提供）



MyVideo／《韶華若錦》霸榜中

▲MyVideo收視週榜（5/26-6/01）。（圖／MyVideo提供）



Netflix／《忘了我記得》首登週冠

▲Netflix節目類收視週榜（5/26-6/01）。（圖／翻攝自官網）



公視+／《歐吉桑騎士》霸榜

▲公視+收視週榜（5/26-6/01）。（圖／公視+提供）