小孟老師／6月7日星座運勢 射手座「財富好運降臨」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：職場貴人相助
感情：隨緣不可強求
財運：投資適當減碼
幸運色：淺粉色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：招聘適合助手
感情：小心挑播離間
財運：少花錢多儲蓄
幸運色：墨綠色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：體諒夥伴過失
感情：重視兩人問題
財運：正偏財運提升
幸運色：原木色
貴人：獅子
小人：牡羊
【土象星座】
工作：和緩職場分圍
感情：承認不好行為
財運：克服心理障礙
幸運色：果橙色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：閒言不必留心
感情：頻出現爛桃花
財運：易得失心過重
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：接洽全新合作
感情：相信內心直覺
財運：適合長遠投資
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：射手
【水象星座】
工作：可多往外發展
感情：表達過度刻意
財運：多調整得失心
幸運色：紅磚色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：注意身邊轉機
感情：轉念開放心胸
財運：得失之心較重
幸運色：銀灰色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：不要過度出頭
感情：尊重對方想法
財運：獲取全新消息
幸運色：淺藍色
貴人：射手
小人：天蠍
【火象星座】
工作：計畫需多推廣
感情：爛桃花頻增加
財運：聽進專業意見
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：出現合作邀約
感情：留意過度堅持
財運：獲利優先出場
幸運色：桃紅色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：避免重大決策
感情：家庭和諧美滿
財運：財富好運降臨
幸運色：稻草色
貴人：處女
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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