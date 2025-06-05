《禹英禑》朱賢英趕拍戲出事！高速公路遇車禍　公司曝傷勢「暫停行程」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員朱賢英（朱玄英）過去以諧星出道，後來接下多部代表性戲劇演出，2022年在《非常律師禹英禑》的表現圈粉十足，打開超高知名度。她近來忙於消化各種行程，5日卻驚傳在4日遇上車禍，所幸傷勢不嚴重，但為了療傷，公司5日對外表示，短期內將專注於治療。

▲朱賢英4日發生車禍。（圖／翻攝自朱賢英IG）



朱賢英4日要前往戲劇拍攝現場時，搭乘經紀人所駕駛的車輛，準備移動前往慶尚南道河東郡時，卻意外在高速公路上遇上車禍，馬上前往附近醫院治療，所幸傷勢不嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，為了藝人的身體健康著想，經紀公司AIMC於5日對外發聲表示，「雖然傷勢較輕微，但根據醫療人員的意見，需要休息和治療，因此將暫時專注於恢復。」近日行程預計暫停，全面以恢復健康為最優先考量。

▲朱賢英在趕拍戲時遇上車禍。（圖／翻攝自朱賢英IG）



朱賢英過去在《非常律師禹英禑》飾演角色董格拉米，討喜的演繹方式受到觀眾喜愛，但事實上，她曾在擔心無法勝任的角色卻受到熱烈喜愛，使她內心充滿感激，致謝：「和我一起參演的演員都是很有經驗的人，不論在哪方面我都學習到很多東西，對我來說是非常寶貴的經驗。」