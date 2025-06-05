周杰倫臉凹暴瘦！京都同框粉絲親切態度曝…網驚呼：真假倫分不清

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫近日帶妻子昆凌和友人前往日本京都旅遊，期間還和日本男神山下智久再次同框，引發粉絲熱烈關注。而旅遊消息曝光，吸引眾多粉絲到現場追星。大陸的社群平台出現多則偶遇天王的貼文，不過有網友發現，周杰倫明顯消瘦一大圈，眼袋突出，還有人直呼「真倫假倫我已分不清」。

▲周杰倫合照粉絲，臉凹像瘦一圈引發關注。（圖／翻攝自小紅書）

一位曬出合照的網友表示，當時周杰倫的助理原本不允許拍照，但周杰倫主動招手邀請，讓發文者相當激動。合照中，周杰倫以低調的穿搭亮相，身穿黑色連帽衛衣，胸前印有一隻可愛的熊圖案，再搭藍色牛仔褲，頭戴黑色毛帽，手持一杯咖啡，跟著粉絲一起比YA手勢。

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周杰倫私下蓄鬍，雙頰略顯凹陷，身材也顯得像瘦了一圈。新照引發部分網友回應「他走在路上我都可能認不出他來」、「這是真的嗎怎麼看著不像」、「真是真的還是模仿者」、「真倫假倫我已分不清」、「這是餅倫嗎？怎麼看著不像」。也有粉絲持相反看法：「私下他都會很隨意，會留鬍子戴帽子，肯定不會像出去參加活動收拾打扮之類的，所以不要說他不像本人之類的，他也四十多歲了，從來也不是走顏值路線的，真愛粉會一直愛他，不管他變成怎樣。」