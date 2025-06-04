李多慧破尺度脫了！　「辣曬泡澡照」嘟嘴吐舌全被拍

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧來台發展2年，近期簽下租屋長約告別舊家，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG曬出一系列居家生活照，其中幾張泡在浴缸洗泡泡浴的畫面曝光後，立刻掀起網友暴動。

▲▼李多慧分享泡澡照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

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透過李多慧分享的照片可見到，她頭上戴著卡通圖案的淺藍色浴帽，臉上塗滿黑色泥狀面膜，泡在充滿泡泡的浴缸中，畫面既可愛又有趣。她用雙手撐在浴缸邊緣，眼神看向鏡頭，除了做出嘴巴微嘟的表情之外，同時也調皮地吐舌頭，模樣相當俏皮。

▲▼李多慧是味全龍啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言，「漂亮」、「好可愛」、「身材太好了」、「好自然的照片好好笑。」事實上，李多慧最近才在YouTube頻道上傳新片分享搬家過程，她透露搬家主因除了舊家太小之外，是自己想為將來在台買房做準備，事後更大方公開新家內裝，同時也開心喊話：「我可以住一輩子！」如今發文曬出居家生活照，再度掀起討論及關注。