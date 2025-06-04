66歲孔鏘爆健康亮紅燈　親揭最新近況證實：只有這科不及格

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）主持的「鑽石舞台之夜」演唱會， 8月2、3日將在台中中興大學惠蓀堂登場，現場樂隊依舊是胡瓜的老搭檔、由孔鏘領軍的「孔鏘超級樂團」；66歲的孔鏘近年健康頻亮紅燈，他坦言想退休：「可是看到和我同齡的瓜哥，至今依然精神奕奕、越戰越勇，就決定看瓜哥哪一天（退休），跟他同進退好了。」

▲孔鏘目前身體狀況良好。（圖／萬星傳播提供）

孔鏘今年4月爆出右腿不明原因腫脹，他今受訪表示：「本老爺車年久沒有時間維修，毛病漸出，所以立刻進廠做大整頓後，醫生保證可以再用20年！」意指已經康復，而他上個月去做健檢，唯獨血糖仍偏高，「我承認只有這科不及格，仍在努力中，也尚在安全範圍內，其他都OK，大大大出乎預料之外，看來離退休又有一段時間了，開心工作，娛樂大家是我的終身職志呢！」熱愛工作的他說：「現在工作量還是很大，但是我也學會選擇性地接了，謝謝大家的關心。」

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孔鏘出道前曾加入三立大樂隊、參與《豬哥亮歌廳秀》伴奏，1990年代擔任張菲、費玉清主持的《龍兄虎弟》現場伴奏，成為綜藝節目最不可或缺的樂手老師，孔鏘表示：「以前的樂團都是努力在演奏的崗位上做好本分，但是我覺得我們的功能不止如此，應該可以提供更專業的娛樂貢獻在節目中，慢慢讓節目或主持人覺得我們的角色也很重要。」

▲孔鏘堪稱演藝圈內最敬業的綠葉。（圖／萬星傳播提供）

他很懂得拿捏收放：「一定要記得自己是綠葉，主持人才是紅花，不居功不搶勞；有了紅花就必定會有綠葉的存在，而且一定要做到紅花唯一指定的綠葉。」而他所在的視角雖永遠與觀眾相反，「但是從背面可以看到所有歌手、藝人的不安與緊張或者焦躁；以及當他們準備好了，要上台前，就能從背影看出他們的自信。」



孔鏘感謝過去張菲、胡瓜的提攜，他感恩地說：「真的要謝謝老天爺賞飯吃，這兩位大哥對我來說都是無比的重要；最重要的是，兩位的錄影從來不會撞在同一天，老天爺對我實在太好了！」也大讚康康和歐弟都是不可多得的中堅人才。演唱會門票已在年代售票系統和四大超商販售。