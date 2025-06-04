短今遭嫌胖「2個月狂甩7公斤」曬比基尼影片對比！　揭瘦身後S曲線

記者顧齊祐／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今近日在社群平台分享瘦身成果，吸引大批粉絲熱烈討論。她透露，自今年四月以來成功減重7公斤，並曬出影片對比過去與現在的身材，讓網友驚呼「實在是太厲害了」。

▲短今近日在社群平台分享瘦身成果。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



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今年（2025）職棒賽季開打前，短今在社群平台分享工作照，意外引來網友回覆「是不是又胖了」。面對外界質疑，她坦承因工作壓力大，常靠吃甜食紓解情緒，並承諾會在開賽前努力瘦回來。不僅說到做到，昨（3）日她更在Instagram上傳一段影片，興奮宣布「從四月初到現在，成功減掉7公斤，Yo！！！好久沒有這麼輕盈了」。

▲短今曾坦承因工作壓力大，常靠吃甜食紓解情緒。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



影片中，短今回顧人生巔峰體重的時刻，當時身穿紅色比基尼坐在透明船上，試圖起身卻顯得相當吃力，最後靠同伴協助才站起來。她還分享過去在球場應援時稍微發福的照片，並與現在的纖細身材作對比。如今的她擁有平坦小腹與纖細四肢，穿著黃色細肩比基尼，展現火辣身材，整體造型甜美又性感，成功吸引大批網友目光。

▲短今回顧人生巔峰體重的時刻，嘗試自己起身卻相當吃力。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



貼文一出，立刻掀起網友熱烈討論，紛紛留言讚嘆「四個月瘦七公斤真的太厲害了」、「現在的短今更美了」、「瘦得很健康」、「這身材根本不科學」。不僅展現自信，也傳遞積極正能量，受到粉絲的支持與喜愛。

▲短今自四月以來成功減重7公斤。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）