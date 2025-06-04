ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賀瓏遭羅志祥當面拒絕上《夜夜秀》！
心理師揭「關係慣性」真相
87歲周遊陷低潮！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蹦闆 NanaQ 敖犬 Sandy 艾融 劉玳妍 彭于晏 蔡依林

短今遭嫌胖「2個月狂甩7公斤」曬比基尼影片對比！　揭瘦身後S曲線

記者顧齊祐／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今近日在社群平台分享瘦身成果，吸引大批粉絲熱烈討論。她透露，自今年四月以來成功減重7公斤，並曬出影片對比過去與現在的身材，讓網友驚呼「實在是太厲害了」。

▲短今近日在社群平台分享瘦身成果。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今近日在社群平台分享瘦身成果。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年（2025）職棒賽季開打前，短今在社群平台分享工作照，意外引來網友回覆「是不是又胖了」。面對外界質疑，她坦承因工作壓力大，常靠吃甜食紓解情緒，並承諾會在開賽前努力瘦回來。不僅說到做到，昨（3）日她更在Instagram上傳一段影片，興奮宣布「從四月初到現在，成功減掉7公斤，Yo！！！好久沒有這麼輕盈了」。

▲短今曾坦承因工作壓力大，常靠吃甜食紓解情緒。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今曾坦承因工作壓力大，常靠吃甜食紓解情緒。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

影片中，短今回顧人生巔峰體重的時刻，當時身穿紅色比基尼坐在透明船上，試圖起身卻顯得相當吃力，最後靠同伴協助才站起來。她還分享過去在球場應援時稍微發福的照片，並與現在的纖細身材作對比。如今的她擁有平坦小腹與纖細四肢，穿著黃色細肩比基尼，展現火辣身材，整體造型甜美又性感，成功吸引大批網友目光。

▲短今回顧人生巔峰體重的時刻，嘗試自己起身卻相當吃力。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今回顧人生巔峰體重的時刻，嘗試自己起身卻相當吃力。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

貼文一出，立刻掀起網友熱烈討論，紛紛留言讚嘆「四個月瘦七公斤真的太厲害了」、「現在的短今更美了」、「瘦得很健康」、「這身材根本不科學」。不僅展現自信，也傳遞積極正能量，受到粉絲的支持與喜愛。

▲短今自四月以來成功減重7公斤。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今自四月以來成功減重7公斤。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

短今

推薦閱讀

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

14小時前

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

1小時前

周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！

周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！

10小時前

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

6/3 19:15

台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

10小時前

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

15小時前

樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了

樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了

9小時前

2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次

2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次

6小時前

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

15小時前

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

4小時前

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

6/3 22:24

郁方7樓家中聽見「狂笑聲」　轉頭看陽台驚呆：這裡可是台北市啊

郁方7樓家中聽見「狂笑聲」　轉頭看陽台驚呆：這裡可是台北市啊

2小時前

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
第一次看到張員瑛表情管理失敗XD

第一次看到張員瑛表情管理失敗XD
敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

看更多

【三峽老翁輓詞惹議】兒唁「德業長昭」惹眾怒：根本不配！

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前31

李多慧破尺度脫了！　「辣曬泡澡照」嘟嘴吐舌全被拍

1小時前20

薔薔沮喪IG、Threads「登入全空白」　PO文求解釣出一票苦主

1小時前810

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

2小時前0

9m88參戰音樂節「邀歌迷到自己房間」　日本大咖音樂教父也來了

2小時前0

66歲孔鏘爆健康亮紅燈　親揭最新近況證實：只有這科不及格

2小時前32

Mia甜揭「維持感情秘訣」　放閃健志：要相處很久的另一半

2小時前33

短今遭嫌胖「2個月狂甩7公斤」曬比基尼影片對比！　揭瘦身後S曲線

2小時前90

郁方7樓家中聽見「狂笑聲」　轉頭看陽台驚呆：這裡可是台北市啊

3小時前0

85歲陳淑芳代言內褲喊拍性感照：怕什麼！　單身享受「沒老公生活」姐妹做伴

3小時前0

黃偉晉吐對亡母遺憾崩潰痛哭！　錯過見最後一面自責：她會不會討厭我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光
    14小時前2218
  2. 台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友
    1小時前1610
  3. 周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！
    10小時前3413
  4. 蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運
    6/3 19:154638
  5. 台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年
    10小時前4638
  6. 前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩
    15小時前2425
  7. 樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了
    9小時前2221
  8. 2025年下半年水逆「最慘TOP3星座」！　安格斯列時間點：還有2次
    6小時前61
  9. 樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代
    15小時前1211
  10. 王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值
    4小時前247
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合