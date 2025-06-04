85歲陳淑芳代言內褲喊拍性感照：怕什麼！　單身享受「沒老公生活」姐妹做伴

記者蕭采薇／台北報導

85歲金馬影后陳淑芳，日前在臉書發文感嘆，出席國小同學會「同學只剩兩桌」。她4日出席防漏內褲品牌活動，笑說不見得是同學「離開了」，而是很多人有漏尿問題，所以不願意出門。她大方表示要送出席同學「一人一件內褲」。而接下內褲代言，陳淑芳開玩笑說，要拍性感照也沒問題，「拍就拍，怕什麼！」

▲陳淑芳代言內褲，開玩笑說，要拍性感照也沒問題。（圖／記者周宸亘攝）

陳淑芳坦言，過去在山上拍戲時沒有廁所，只能靠「忍功」憋尿1整天。她深感漏尿是許多女性不敢開口談的禁忌話題，她分享經驗：「有一次我從台南坐車回台北，下午1點出發，晚上11點才到。開車的助理每一個休息站都要下車，我穿著內褲就直接尿，不會濕也不會卡。」也喊話高齡姐妹們：「漏尿不是丟臉的事，跟小孩講也沒關係。」

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陳淑芳前幾年因心律不整而住院開刀，當時曾表示心跳甚至一度停止14秒。她在活動上再次強調，開刀過後身體超級健康，「我現在活蹦亂跳，非常好！」至於是否有高齡駕車的問題？陳淑芳則回應：「75歲就要換駕照，我早就不開了，而且我很容易迷路，又要背劇本，還是請別人接送比較安全。」

▲陳淑芳雖然已是85歲高齡，但身體硬朗，笑口常開。（圖／記者周宸亘攝）

陳淑芳即使80多歲，生活還是很有儀式感，她透露每年會和小學同學舉辦4次同學會，席間只要有人提到「老」字就要罰錢，當作大家聚會的公基金。和與國中同學則是每年一次，其中幾位愛吃美食的朋友更會每月相約聚餐，單身的她很享受沒老公、有姐妹陪伴的生活，笑說：「沒有人陪，很快就會⋯。」

▲陳淑芳樂於享受單身生活，有姐妹作伴也過得很快樂。（圖／記者周宸亘攝）

陳淑芳樂於享受單身生活，一個人過得很快樂，她則提醒大家：「有另一半就要珍惜，不要嫌棄對方，要好好疼惜彼此，人生才會快樂。」被問是否有追求者？她大笑回應：「當然沒有啦！但歐巴桑粉絲追（星）我的很多喔！」