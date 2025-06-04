狠甩布萊德彼特！　布裘女兒希洛正式「去除父姓」亮相

▲希洛（圖右）在2024年5月滿18歲當天提出改名申請。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

布裘家族再爆震撼發展！根據《紐約郵報》報導，布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）19歲的女兒希洛（Shiloh），日前在洛杉磯參加時尚品牌Isabel Marant與Net-A-Porter的聯名活動時，以新名「Shi Joli」現身，正式拋棄「Pitt」姓氏，外界一片譁然。

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▲希洛（圖右）在2024年5月滿18歲當天提出改名申請。（圖／達志／美聯社）

該活動為私人「夕陽晚宴」，在銀湖區的Oliver House舉辦，現場眾星雲集，包括米拉喬娃維琪（Milla Jovovich）、珍紐艾莉瓊斯（January Jones）、瑞秋畢爾森（Rachel Bilson）等皆出席力挺。不過最吸睛的，莫過於希洛以「Shi Joli」身份擔任現場表演〈Naïve〉的編舞者，並首次公開以改名後的身份曝光，等同向外界宣告「我已與父親切割」。

▲希洛（圖右）在2024年5月滿18歲當天提出改名申請。（圖／達志／美聯社）

希洛在2024年5月滿18歲當天提出改名申請，要求將原名「Shiloh Nouvel Jolie-Pitt」中的「Pitt」去除，改為「Shiloh Nouvel Jolie」，並於8月正式生效。知情人士透露，希洛全程自行處理，連母親安潔莉娜裘莉都未參與，展現驚人獨立性。她的律師彼得萊文（Peter Levine）曾對《Page Six》表示：「這是她在經歷一段痛苦後，所做出的獨立且重大決定。」

▲外界解讀，希洛此舉不只是法律程序，更是情感上的「家庭宣言」。（圖／達志／美聯社）

外界解讀，希洛此舉不只是法律程序，更是情感上的「家庭宣言」。尤其布裘婚變後，幾名孩子都選擇逐漸遠離父親。姊姊莎哈拉（Zahara）2023年在Spelman學院加入姐妹會時，就以「Zahara Marley Jolie」自我介紹；妹妹薇薇安（Vivienne）也在今年參與百老匯音樂劇《The Outsiders》製作時使用「Vivienne Jolie」作為藝名；長兄麥杜斯（Maddox）更早就被爆料在文件中避用父姓。

根據《People》報導，布萊德彼特得知消息後相當震驚又傷心。消息人士透露：「對他來說，希洛的出生是人生最幸福的時刻之一，如今卻成了親情疏離的提醒。」雖然彼特曾在GQ受訪時表示與裘莉的離婚「只是法律上的結果」，但孩子們的選擇才是他真正的痛。

▲根據《People》報導，布萊德彼特得知消息後相當震驚又傷心。（圖／達志／美聯社）

希洛此次以「Shi Joli」之名初次曝光，不僅在舞蹈領域展現才華，更象徵她勇敢畫出自己人生的界線。布裘家族這段長達八年的離婚戰儘管已塵埃落定，但家庭裂痕仍未癒合，希洛的改名，也再次讓人關注這對昔日金童玉女所留下的情感斷層。

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