樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了

記者孟育民／台北報導

律師李怡貞日前在節目上談到，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，對此樂天女孩成員Dora遭到影射，不過她至今仍神隱，先前臨時取消高雄龍舟錦標賽工作，經紀人對外僅回應「私人問題不予回應」，引發揣測。昨天樂天女孩官方再發出公告，Dora將缺席今天（4日）的應援活動，改由Kira上陣代跳。對此球團回應：「小葳葳（Dora）因個人因素請假。」

▲Dora二度請假活動，引發外界揣測 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

過去判決書被挖，Dora遭影射就是富商的小三，面對外界討論，至今未發聲回應過此事，反而持續神隱中，社群也悄悄限制網友留言。

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而先前取消取消高雄龍舟錦標賽工作，她也在社群說明：「不好意思在晚上打擾大家，因身體狀況不佳，原定明日（指31日）的划龍舟行程我將無法出席，特此向大家說明與致歉。雖然我無法親臨現場，但仍誠摯邀請大家前往替團隊夥伴們加油打氣！也預祝大家端午佳節愉快，平安健康。」

▲Dora 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）