王少偉遭女閨密手插內褲裡「意亂情迷」！　自爆出遊同房：一直被拍到

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到王少偉、玥熹、Amanda、佩德羅及Amber一起聊聊「只要是朋友做什麼都可以？！那個界線讓人誤會！」對於邊界感，王少偉分享自己的看法，只要遇到「男性化或大剌剌的女生」就一定可以當好朋友，但沒想到在某次聚會，酒酣耳熱之際，平時一位個性大剌剌的女性朋友，竟把手環繞至王少偉後腰「並插進他的內褲裡」這讓全場都不淡定了，王少偉也笑說：「這讓我完全無法招架，原本很單純的友誼在那瞬間變的意亂情迷！」所以他覺得，真的漂亮的女生，若要變成男生的好朋友，是一件很困難的事！

▲王少偉（左）曾被女性好友手插內褲，讓全場傻眼 。（圖／東森綜合台提供）

此外，王少偉也提到，自己會跟「閨密」出遊，然後睡同間房，這行為讓全場覺得很「沒邊界感」！這時，王少偉竟突然爆料：「後來我朋友也覺得這樣很不OK，因為『一直被拍到』」此話一出，大家立刻就懂了！Sandy還笑說：「我們突然就知道同房的是誰了」逗笑全場。最後，王少偉也說：「所以我現在跟周遭的閨蜜，像是許小姐、謝小姐或是張小姐（小甜甜），如果真的有什麼問題才會約出來，不然我們以前是每天見欸！」

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▲王少偉甚至跟閨蜜同房沒邊界感 。（圖／東森綜合台提供）

其中Sandy透露自己超級有邊界感，甚至已經到了「邊疆感」的地步；而當被問到老公是否同樣有邊界感時，Sandy笑說：「他有時候沒有，因為男生很喜歡『假大方』，因為如果有女生想要交換社群網站，男生不加好像就不大方？！」不過現場來賓對此有不同看法，覺得如果不加反而沒禮貌！





