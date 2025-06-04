影帝有說不要一直更新社群媒體　不然誰要花錢看你的戲

▲湯姆克魯斯（左）與麥可B喬丹（右）一起出席《不可能的任務 最終清算》的倫敦首映，他們恰好都吻合丹佐華盛頓所說的，身為電影明星該有的神祕感。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

雖然說時下藝人宣傳時，絕對不能放棄社群媒體這一塊，但影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）卻反其道而行，給予後生晚輩建議，不要一直更新社群媒體，「不然觀眾幹嘛花錢去戲院看你？」

電影《罪人》男主角麥可B喬丹（Michael B Jordan）近期在受訪時，提到前輩給過他的建議，就提到丹佐華盛頓講過，明星就是不要曝光過度，最好一直維持離線狀態，「不然觀眾幹嘛花錢進戲院呢，反正他們一直可以在網路上看到你？」

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麥可B喬丹表示，他的確有聽進丹佐的意見，現實中他雖然有Instagram帳號，擁有2,500萬粉絲，但是更新的頻率不是太高，同時也鮮少跟外界透露自己的私生活，以便創造出觀眾對於電影明星該有的一種需求，就是掏錢買票進戲院看明星主演的電影。

有趣的是，另外一位巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）日前在紐約參加《不可能的任務 最終清算》首映時，被問到他會不會影壇最後一位電影明星，他大笑否認，還力薦麥可B喬丹就是下一個電影明星。巧合的是，湯姆克魯斯也完全吻合丹佐所說的，「要身為有號召力的電影明星，就不要一直更新社群媒體」；他雖然擁有帳號，但很少透露個人生活細節，保持某種神祕感。

但對於麥可B喬丹來說，他一開始是從電視演員起家的，也從青少年出道一路拍戲到現在，當時他不確定自己的事業能維持多久，「假使我可以讓大家知道我能做什麼，我只需要弄清楚，自己有沒有辦法當主角、扛起一部片。」最後，2013年《奧斯卡的一天》劇本到了他手上，讓他與導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）首次合作，奠定了日後的基礎。這部獨立製片獲得好評，替他們打開了好萊塢的大門，麥可說，「當時萊恩告訴我，他認為我是電影明星、我是偉大的演員，想讓世人知道這一點，跟我一起完成這部片。」



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