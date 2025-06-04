狄鶯車禍滿臉血送醫「下巴縫7針」　孫鵬曝愛妻近況…驚呼變了！

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯結婚多年，育有一子孫安佐，雖然兒子先前頻頻登上新聞版面，但近期積極發展個人事業，讓夫妻倆安心不少，一家人也和樂融融。怎料，狄鶯日前驚傳意外出車禍，當下滿臉都是血，還到醫院縫了7針，對此孫鵬（3）日露面也公開了愛妻的近況。

▲狄鶯、孫鵬育有一子孫安佐。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

狄鶯在母親節前夕發生車禍，當時她為了閃車而暴衝撞牆，當下滿臉都是血，還到醫院縫了7針，傷口集中在下巴，讓許多粉絲擔心不已。而孫鵬（3）日出席大愛新戲《生命的麥田》首映記者會時，也表示目前狄鶯的傷勢「已經完全恢復」。

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▲狄鶯日前出車禍，孫鵬露面曝愛妻近況。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

不僅如此，孫鵬還表示狄鶯因為這一次車禍「脾氣變得更好」，重新審視了生命的意義，笑說「她重新更新了自己」，被問及夫妻倆生活是否有更加甜蜜時，他毫不猶豫地回應「當然有，沒看到我眉開眼笑嗎」，至於先前他曾說過小倆口現在還會抱著睡覺，他這次則害羞表示「我跟狄姐不用抱，就已經像是抱著了」大方放閃。

▲孫鵬出席《生命的麥田》首映記者會。（圖／大愛電視提供）

此外，孫鵬在《生命的麥田》中突破演技，飾演一位老婆離家出走的單親父親，獨自經營釋迦園照顧兒子，因為喉嚨受傷聲音受損，沒有錢上正規的手語課程，整部戲中沒有一句對白，只能靠著比手畫腳來呈現情緒，坦言相當挑戰，老婆狄鶯也相當羨慕他能接到這樣的角色。

▲孫鵬出席《生命的麥田》首映記者會。（圖／大愛電視提供）