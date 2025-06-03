韓BL劇《乙方戀愛指南》內幕曝光！　「甜蜜放閃畫面」全沒排練過

記者蔡琛儀／台北報導

由成升嘏、蔡鍾赫兩位新生代演員出演的BL韓劇《乙方戀愛指南》，劇情描述互為初戀的兩人，因為誤會而分開八年，沒想到最終竟在職場上重逢，兩人受訪時還自爆，甜蜜場面都是兩人自由發揮。

▲▼ 韓BL劇《乙方戀愛指南》由成升嘏、蔡鍾赫兩位新生代演員出演。（圖／LINE TV提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到自身和角色的異同之處，兩人都屬於INFJ型人格，蔡鍾赫說：「金民俊是內向到偶爾會讓人感到鬱悶的角色，在感情方面有著一次只認定一個人的執著。」並補充：「而我本身也是比較內向怕生的個性，在試鏡的過程中對民俊產生共鳴，並感受到這個角色的可愛之處；但如果我喜歡一個人就會跟對方告白，這部分跟民俊沈默的個性不太一樣。」成升嘏則表示：「我跟崔真煥一樣都很愛開玩笑；不同之處是比起真煥，我更會表達出內心的想法。」

聊到最讓人難忘的場面，是幾場「笑到拍不下去」的吻戲。成升嘏透露：「拍吻戲在鏡頭上是有『好看角度』的，但因為是第一次吻戲，為了找角度反覆NG，場面又尷尬又好笑。」蔡鍾赫也說：「拍吻戲的時候，真的會有光看臉就一直笑的狀況發生，我們兩個就會咬緊牙關互捏讓彼此不要笑場！」

▲ 兩人坦言拍吻戲一度笑場。（圖／LINE TV提供）

至於有沒有即興表演的場面？成升嘏提到：「特別篇的甜蜜幸福的畫面，是我們即興演出跟打鬧拍出來的。」蔡鍾赫笑說：「觀眾一看就知道那不是排出來的。」最後被問到能讓觀眾期待的場景時，蔡鍾赫不改調皮本色：「吻戲當然不能錯過，還有成升嘏的身材秀！」成升嘏則連忙搖頭：「請大家多期待民俊的反差魅力啦！」《乙方戀愛指南》已在LINE TV全集上架。