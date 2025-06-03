ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡天鳳碎屍案審2年！蔡母出庭作證
超商「奇異果季」咖啡搭甜點半價
台灣第一人！女歌手「受邀非洲開唱」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

敖犬 壇蜜 蔡依林 彭于晏 納豆 依依 潔哥 紀曉君

愛雅爆閨蜜專搶好友男友　「綠茶行徑被挖」Apple驚：我知道是誰

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）過去曾是節目《大學生了沒》的班底，最近她上節目分享，身旁曾有個閨蜜愛裝無辜又愛搶好友的男友，讓她決心不再與對方當朋友，連一旁的Apple聽完後都透露，自己知道對方是誰。線索曝光後，引發網友留言瘋猜。

▲▼愛雅。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

▲愛雅曾遇過愛搶男友的閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

愛雅透露，這位昔日閨蜜總給人溫柔溫和、不搶鋒頭的形象，甚至常常表示很羨慕另外一位女生好友，認為對方很會跟男生當朋友，還會請教她怎麼跟男生打成一片。然而實際上，當其他女生朋友對某男生有好感、正在計劃助攻時，這位閨蜜卻會搶先一步與男方見面，事後再裝無辜，表示自己不知情，讓愛雅開始對她產生懷疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛雅提到，在多次聚會時，該閨蜜總裝作不懂如何親近心儀的男生，請求其他好友幫忙搭線，但一轉個身，她可能就借酒意，親密地躺在男生的大腿上。最後讓她決定斷絕來往的關鍵，是某次聚會中，對方傳語音給在場一名女生朋友，以輕鬆的口吻說道：「我昨天跟妳男朋友去爬山，妳應該不會介意吧？我們都是好姐妹。」為此，愛雅傻眼表示：「拜託，這女生不能當朋友了！」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

▲愛雅爆料昔日閨蜜的惡行。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

此外，愛雅表示，後來她發覺這位閨蜜是希望大家的眼中只有她，認為對方總是渴望成為團體中的焦點，似乎很享受被注意的感覺，事後也沒有跟其中任何一個男生交往。為此，在節目中一旁的Apple聽完愛雅分享的故事後，驚訝表示：「我好像知道是誰，我也有聽朋友講過這個故事。」直接透露對方的身分同為藝人，且主持人于美人也認識。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

愛雅結婚張艾亞

推薦閱讀

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

3小時前

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

23小時前

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

6/2 13:25

型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分

型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分

8小時前

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

15小時前

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青

9小時前

中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書

中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書

12小時前

爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊

爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊

10小時前

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

3小時前

小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了

小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了

4小時前

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

15小時前

直擊富邦韓籍女神「在台做醫美」！素顏真貌現形　認：不想輸年輕妹

直擊富邦韓籍女神「在台做醫美」！素顏真貌現形　認：不想輸年輕妹

14小時前

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」
蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮
陳奕求婚成功❤❤❤

陳奕求婚成功❤❤❤
瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

頌樂特地來台學中文：好難～　大嗑豆花笑喊「適合減肥XD」

頌樂特地來台學中文：好難～　大嗑豆花笑喊「適合減肥XD」

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

看更多

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

胡文英被酸「每次哭都不是真的」　喊告圤智雨：不道歉就報警

14分鐘前30

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

22分鐘前0

5G科技點亮演唱會新紀元！　阿妹、持修演唱會看得見

52分鐘前30

啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

1小時前0

韓BL劇《乙方戀愛指南》內幕曝光！　「甜蜜放閃畫面」全沒排練過

1小時前0

SEVENTEEN爆內鬨！　DK崩潰大喊：哥你能不能先待著

1小時前34

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

1小時前41

愛雅爆閨蜜專搶好友男友　「綠茶行徑被挖」Apple驚：我知道是誰

1小時前20

韓大選敏感時刻！女星穿「紅色上衣」遭炎上　急發手寫信道歉

3小時前41

劉亦菲連發出遊照「海邊解放香肩」！　甜笑電暈粉：美景配美人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運
    3小時前3028
  2. 情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院
    23小時前2011
  3. 辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來
    6/2 13:254237
  4. 型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分
    8小時前102
  5. 馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他
    15小時前164
  6. 「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手臂作畫…網激讚：原地刺青
    9小時前
  7. 中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書
    12小時前2011
  8. 爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊
    10小時前41
  9. 彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極
    3小時前81
  10. 小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了
    4小時前106
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合