愛雅爆閨蜜專搶好友男友　「綠茶行徑被挖」Apple驚：我知道是誰

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）過去曾是節目《大學生了沒》的班底，最近她上節目分享，身旁曾有個閨蜜愛裝無辜又愛搶好友的男友，讓她決心不再與對方當朋友，連一旁的Apple聽完後都透露，自己知道對方是誰。線索曝光後，引發網友留言瘋猜。

▲愛雅曾遇過愛搶男友的閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

愛雅透露，這位昔日閨蜜總給人溫柔溫和、不搶鋒頭的形象，甚至常常表示很羨慕另外一位女生好友，認為對方很會跟男生當朋友，還會請教她怎麼跟男生打成一片。然而實際上，當其他女生朋友對某男生有好感、正在計劃助攻時，這位閨蜜卻會搶先一步與男方見面，事後再裝無辜，表示自己不知情，讓愛雅開始對她產生懷疑。

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愛雅提到，在多次聚會時，該閨蜜總裝作不懂如何親近心儀的男生，請求其他好友幫忙搭線，但一轉個身，她可能就借酒意，親密地躺在男生的大腿上。最後讓她決定斷絕來往的關鍵，是某次聚會中，對方傳語音給在場一名女生朋友，以輕鬆的口吻說道：「我昨天跟妳男朋友去爬山，妳應該不會介意吧？我們都是好姐妹。」為此，愛雅傻眼表示：「拜託，這女生不能當朋友了！」

▲愛雅爆料昔日閨蜜的惡行。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）

此外，愛雅表示，後來她發覺這位閨蜜是希望大家的眼中只有她，認為對方總是渴望成為團體中的焦點，似乎很享受被注意的感覺，事後也沒有跟其中任何一個男生交往。為此，在節目中一旁的Apple聽完愛雅分享的故事後，驚訝表示：「我好像知道是誰，我也有聽朋友講過這個故事。」直接透露對方的身分同為藝人，且主持人于美人也認識。