蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。他日前事業版圖再+1，砸下800萬元加盟台中酸菜魚店，桃園店在本月1日開幕，不料才開幕短短3天，員工竟超過一半離職，讓他無奈緊急休店，也親揭員工離職的原因！

▲蹦闆開酸菜魚店，卻爆出員工離職潮。（圖／翻攝自蹦闆IG）

蹦闆因為個人喜好，直接砸錢加盟酸菜魚店，開幕當天吸引600人朝聖，營業額賺進30萬元。不料，店內人力負荷不來，導致員工爆出離職潮，原本店內約15位員工，短短3天就走了超過一半，加上食材供應不足，讓他緊急將店暫停營運，也公開在網路上徵人。

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▲蹦闆。（圖／資料照／記者孟育民攝）

員工因為太累爆離職潮，蹦闆向《ETtoday星光雲》霸氣宣布，幫所有員工底薪加5000元，希望能盡快找到人，「底薪是38000元起，我們還有營業額達標的獎金，最高可以拿3萬元。留下絕對獎金發到爆，但你留下的也會操到爆，因為每天都會這麼多人。」他苦嘆如果找不到人很難營業，目前先找台中店的員工支援。

