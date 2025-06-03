敖犬禁辣妻穿瑜伽褲「如包膜駱駝蹄」：形狀都出來！發發回應了

▲敖犬與發發婚後甜蜜互動，近日因「瑜珈褲管制令」掀起網友熱議，引發服裝自由與審美觀的討論。（翻攝自YouTube／犬潤發）

圖文／鏡週刊

男團「Lollipop棒棒堂」敖犬（莊濠全）與小10歲的空姐老婆發發近日拍片，兩人回應網友提問時，發發爆料，敖犬不准她單穿瑜珈褲出門，甚至用「就像包膜，只是顏色不一樣」來形容，結果挨批思想守舊。

敖犬日前發言，認為發發穿瑜珈褲實在太貼身，幾乎把形狀全都勾勒出來，覺得實在太害羞；甚至有次發發穿著瑜珈褲去銀行，被敖犬要求直接待在車上不要下車。

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這段對話曝光後，在網路上掀起熱議。部分網友認同敖犬的想法，覺得單穿瑜珈褲出門確實太裸露，至少該搭件長版上衣遮一下；另一派網友則認為敖犬過於保守，直言「現在單穿瑜珈褲到處走的人很多啊，有什麼問題？」

話題發酵後，還有網友挖出敖犬曾在節目中坦言自己喜歡骨感女生、覺得「越瘦越興奮」，引發討論是否對發發有外型上的期待與壓力。面對外界議論，發發也親自回應，強調自己天生偏瘦，並未因敖犬的喜好特別改變身材。

發發笑說，對瑜珈褲事件沒有太放在心上，只是被老公用「包膜」形容後，才覺得單穿確實有點容易被看光。夫妻倆的互動讓這起小爭議意外成為社群熱門話題。也有網友討論「同樣身為女生但不能接受駱駝蹄都看得到那種瑜珈褲」、「原本覺得還好吧～結果用包膜來形容，突然覺得好像有道理欸！」



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