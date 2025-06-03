8億點擊女歌手曝喜訊！　突崩潰喊：把人逼到哮喘

▲大穎推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

馬來西亞的創作女聲DIOR大穎從社群平台竄起，近來和張簡君偉合作新單曲〈節約用愛〉，這首歌讓大穎直呼非常難唱，「根本是我職業生涯裡，最容易把人逼到哮喘的一首歌。」而張簡君偉也飛到馬來西亞親自為大穎錄音、配唱，DIOR大穎當時卻正處於聲帶不穩、身體狀況不佳的狀態，卻依然堅持完成錄製。她苦笑說：「這首歌真的超級無敵難唱，根本是我職業生涯裡，最容易把人逼到哮喘的一首歌。」

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▲大穎表示新歌很難唱。（圖／索尼音樂提供）



不僅每一個呼吸點都必須抓得又準又狠，每一句都得一氣呵成，情緒也必須完整地灌注在字句裡，不容一刻鬆懈，然而錄音結束後的一週，她反覆聽著自己的演唱，卻怎樣也無法放心，總覺得某個地方還可以再更深一點、更進心裡一點，她主動聯絡張簡君偉，坦承對這首歌的在意和不甘心，提出是否有重新錄製的可能，而張簡君偉也毫不猶豫、一口答應。

MV拍攝地選在DIOR大穎嚮往已久的東馬的海漢，畫面如同一場隱喻式的情感獨白，由大穎獨自詮釋這段愛與放手的過程。畫面從一座沙堡開場，大穎穿著一襲白色連身裙，安靜地坐在海灘上，小心翼翼築起沙堡，隨著海浪來襲，沙堡逐步流失，彷彿一段搖搖欲墜的感情，在最後一波海浪下，沙堡崩毀，她也無力的放聲大哭。這次大穎挑戰一鏡到底的方式演出，只是拍攝用的座車竟一個不小心深陷泥沙中，整台車動彈不得，讓所有人傻眼，成為拍攝的意外插曲。

