許藍方送「男性聖品」！剛喊等她表白…王少偉驚喜收禮：這是明示吧

記者潘慧中／綜合報導

王少偉最近在節目《女王大人》坦承收到來自緋聞女友許藍方的生日禮物，「而且送的東西厲害了，正常男生收到這個禮物，你會有很多想法。」原來對方送的是具備壯陽功效的男性聖品「瑪卡」，讓他冒出一連串的內心戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王少偉前陣子生日時，許藍方驚喜送了瑪卡。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



回憶過往互動，王少偉表示聽聞許藍方不喜歡男生主動表白後，他曾在節目上開玩笑提出對策：「那就等她跟我表白。」沒想到話剛說完沒多久，他就收到對方送來的瑪卡，「這已經不是暗示，我就跟她講說這個是明示了吧？！我說我已經懂了。」

▲王少偉透露當時的內心想法。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



結果王少偉馬上被許藍方的話打回現實，「她說我想太多了，她送我瑪卡，是因為知道我要去滑雪，瑪卡不是只有針對『那一方面』，她說會提升運動表現跟恢復。」

▲▼王少偉秒被許藍方打臉。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



除此之外，收到瑪卡後，王少偉也一度幻想，「害我開心了一下，心裡想說不定我去滑雪的時候也會有豔遇的機會」，不過現實與想像差距甚大，「我一去雪場，看到每個人包得就跟阿桑一樣，不要說豔遇，包成這樣連男的女的我都可能分辨不出來，怎麼可能有豔遇！」

▲王少偉原本以為滑雪時會有豔遇。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）