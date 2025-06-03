王大陸閃兵被BBC專文報導！　「他」逃兵被逮…劇組急除名

▲陳大天因閃兵事件引起軒然大波。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣演藝圈爆發多起藝人逃避兵役（俗稱「閃兵」）事件，引發社會廣泛關注，被查出閃兵的陳大天，原訂參演的果陀劇場《三個傻瓜》遭換角，《莎姆雷特》因為劇本太複雜難臨時換人，才讓他保住工作。

也是這波閃兵遭逮的名單，SpeXial成員陳向熙在拍攝BL劇《向流星許願的我們》期間，被查出涉嫌透過不法集團偽造血壓異常病歷逃避兵役，在高雄飯店被逮，後以28萬元交保。拍攝中的《向流星許願的我們》受到影響，為避免虧損及保障工作人員權益，製作方決定換角，將陳向熙進組16天的戲份全數重拍。

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▲陳向熙因被爆閃兵遭到換角。（圖／翻攝自陳向熙IG）

而這波事件損失慘重的，威廉（廖亦崟）移送後，有3律師陪訊，對涉案細節交代不清，檢察官複訊後認為態度不佳，以50萬交保，為藝人中最高交保金。他所主持的《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》和《效廉出發吧》確認停錄，新節目《雙面威廉》錄完一集也宣布不再合作，《來吧！哪裡怕》第2季腰斬、「Lollipop棒棒堂」演唱會計畫也掰掰，被估計他一個月至少少賺50萬，損失慘重。

▲閃兵名單中損失最慘重的應屬威廉，不但丟了數個節目的主持棒，交保金額也是最高的一個。（圖／翻攝自威廉IG）

遭逮的第一人，王大陸被揭發透過支付百萬元給不法集團，偽造高血壓病歷以規避兵役。他於2025年2月被捕，後以15萬元交保。3月13日，他依規定入伍，服一年替代役。雖然王大陸目前未傳出有工作受到影響，僅有實境節目《艾嘉食堂》第二季的節目成員可能不會有他，此外，他的壞事也傳千里，英國BBC以《因逃避徵兵被捕的演員開始服兵役》為標題，專文報導王大陸的逃兵消息，成為國際事件，未來，王大陸能否順利回歸演藝事業，還很難說。

▲王大陸發生閃兵等一連串事件，讓他形象全毀。（圖／報系資料照／CTWANT提供）



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