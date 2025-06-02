《黑澀會》米奇挺孕肚爬擎天崗　39週0產兆：不懂宮縮的感覺

記者王靖淳／綜合報導

黃鈺文（米奇）過去曾是節目《我愛黑澀會》的班底，她在2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊。目前進入卸貨倒數階段的她，最近透過社群發文透露，懷孕39週都還沒有出現產兆，甚至還跑去擎天崗爬山，「到現在還是不太懂什麼是宮縮的感覺？」

▲黃鈺文會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文發文分享懷孕39週的心情，同時也笑稱：「怎麼好像還沒有產兆呀？都39週了，我還是體力超好的跑去擎天岡爬山。」雖然自嘲行動力驚人，不過她也在文中提醒：「大家不要學呀，每個人的狀況不一樣。」黃鈺文更透露，至今仍無法分辨宮縮的感覺，讓她對即將到來的生產過程感到陌生又焦慮。

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▲黃鈺文挺39週孕肚爬擎天崗。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

雖然享受目前在台灣的假期，但黃鈺文坦言自己不想太晚生，但同時也對生小孩感到恐懼，「但又好害怕生產，嗚哇～～第一胎真的心情好複雜啊。」最後，她在文末問網友：「大家的第一胎都是怎麼樣的狀況啊？通常是提早還是預產期之後呢？」貼文曝光後，除了吸引網友留言祝福她，同時也紛紛分享個人經歷，「宮縮痛對我來講生不如死！腰像快斷掉肚子像被揍到感覺」、「我記得我在預產期前4天才有產兆（落紅），那天我就有宮縮了。」