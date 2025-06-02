納豆為婚禮減重10公斤！老婆一看狂放閃　依依告白：真的是白馬王子

記者孟育民／台北報導

男星納豆和依依愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，在上個月25日在寒舍艾美舉辦婚宴，大約花費300萬、席開50桌；婚禮在歡笑和淚水中落幕，不少賓客都分享婚禮畫面，見證兩人的愛情直言：「從頭哭到尾，一切都太好哭！」沈殿多日，納豆終於分享婚禮照片，透露為了穿上白色西裝，替老婆圓嫁給白馬王子的夢，努力減重了10公斤，「我永遠記得我一穿上給依依看，她說『你真的是白馬王子』！」再次放閃於無形。





▲▼納豆為穿上白色西裝瘦身10公斤 。（圖／翻攝自納豆、依依臉書）

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依依也感性分享當天心情，表示婚禮不只是儀式，而是把彼此的人生拉得更緊的約定，「從挑婚紗、寫誓詞，到看到親友微笑與祝福的那一刻，每一分情感都被放大、珍藏，這一天是我到了七老八十還能細細品味的一天。」

▲▼依依回想起婚禮依舊有許多感動 。（圖／翻攝自依依臉書）





依依也感謝自己從未放棄過愛情，也謝謝納豆願意牽起她的手，兩人一起走下去，回想婚禮那天，一邊笑場、一邊忍淚，腦海卻一直有個聲音，認為就是「人生最幸福的片段」。她最後感性地說，「婚禮不是童話的結尾，而是我們的全新起點，有你，再忙再累，我都願意，每天都重新說一次：我願意。」