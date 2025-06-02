被陸網認證愛國藝人！侯佩岑「老30歲白髮」扮相曝光　粉驚呼認不出

記者劉宛欣／綜合報導

女星侯佩岑參加中國大陸人氣選秀節目《乘風破浪的姐姐》第六季（簡稱《浪姐6》），掀起不小熱議，也在陸網圈了一波新粉絲。近日節目進入尾聲，侯佩岑與隊友們一同告別宿舍生活，小組挑戰老30歲造型，蒼老扮相讓人差點認不出是她。

▲侯佩岑參加《浪姐6》有著優秀表現。（圖／翻攝自侯佩岑微博）

在第11集《乘風破浪2025》中，只見侯佩岑與隊友們一起滿頭白髮現身，尤其是她與過去端莊形象差距甚遠，搭配大圓形老花眼鏡與碎花睡衣現身，模樣判若兩人，幾乎認不出來是她，這一大膽突破的扮相也引發熱議，有人讚嘆她的犧牲精神，直呼「太拼了」，也有粉絲肯定她綜藝感進步神速，在節目上很放得開。

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▲侯佩岑的老30歲扮相讓人認不出。（圖／翻攝自《乘風破浪2025》）

侯佩岑在《浪姐》中的表現備受矚目，但她在節目上的言論，脫口喊出「台灣省」，轉發「一個中國」等動作，仍引發台灣網友的不滿。此外，由於先前一眾台灣藝人，包含侯佩岑、歐陽娜娜等，都轉發了《央視》「台灣必歸」圖文，配合中共宣傳統一言論，陸委會對此在日前宣布，部分特定配合中共對台操作的藝人，若調查屬實將依法開罰，而另一方面，陸網則全力支持，讚他們是「愛國藝人」。