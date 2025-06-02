章子怡首度曝光「9歲愛女正面照」！　神複製女神媽高顏值基因

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸影后章子怡自從與歌手汪峰在2023年結束長達8年的婚姻後，雖然夫妻關係已告一段落，但兩人依然對孩子的照顧不遺餘力。6月1日迎來世界兒童節，章子怡也也發文祝福孩子們，並且罕見地公開了與一雙兒女的溫馨合照，首度曝光孩子們的正面，立刻引發網友熱議。

▲章子怡首度曬出與女兒的合照。（圖／翻攝自章子怡微博）

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章子怡在微博發文寫下：「陪伴就是給孩子們最好的禮物，節日快樂我的孩子，願你們的童年如彩虹般絢爛，健康快樂地成長。」字裡行間流露濃濃母愛，作為母親的深情流露，引起不少網友留言感動回應。

值得一提的是，這次章子怡罕見公開與9歲女兒、5歲兒子的同框照，畫面中女兒貼緊媽媽展現親暱母女情，面對鏡頭時也露出靦腆微笑，甜美的外型被網友讚是「顏值繼承人」。至於年幼的兒子則低調現身，以背影入鏡專注替媽媽和姊姊拍照，模樣專業又可愛，讓粉絲直呼療癒。

▲章子怡發文慶祝世界兒童節。（圖／翻攝自章子怡微博）

2024年初，章子怡曾帶著子女到日本滑雪旅遊，同行的還有汪峰與前妻所生的女兒。即使已與汪峰分開，章子怡仍相當疼愛繼女，體貼又大器的舉動讓網友十分讚賞。