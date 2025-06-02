陸元琪「被路人叫袁惟仁老婆」　恢單9年吐心聲：離婚很多年了啦

記者王靖淳／綜合報導

女星陸元琪曾和袁惟仁有一段14年婚姻，但在2016年宣布離婚，平時會透過社群記錄生活的她，今（2）日在臉書發文透露，自己常在路上被認成袁惟仁的老婆，讓她相當哭笑不得，「我離婚很多年了啦。」

▲陸元琪會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪透露：「好多次經驗…走在路上遇到有人對著我說：『啊！妳是那個！那個某某某的老婆！』（對，連名帶姓說出來，但就是說不出來我的名字）。」對此，陸元琪總是保持微笑回應對方：「我離婚很多年了啦。」雖然心中感到有些尷尬，不過其實內心還是覺得他們很可愛。

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談到離婚後的生活，陸元琪表示，自己每天都全力經營生活與工作，不但親自挑貨、賣貨、翻譯、寫文案、計算價格及進行直播，「我很樂在其中，只要你們喜歡我的選品，我更加開心。」並強調健康活著就是種幸福，過去發生的事都只是人生的過程，最重要的是每天都告訴自己要繼續的堅強勇敢。

最後，陸元琪也向外界重新介紹自己：「大家好，我是陸元琪，請記得我的名字，也可以叫我陸小琪！」她強調自己是單身的負責任單親媽媽，不是誰的老婆。貼文曝光後，立刻吸引網友朝聖按讚。