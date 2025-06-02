《鬼宮》八尺鬼不是CG！2m40cm鬼怪是他演的　美男演員超帥真面目曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓古裝鬼怪戲劇《鬼宮》由陸星材、苞娜（金知妍）主演，戲劇以架空的朝鮮王朝為背景，苞娜被喚入宮解決對王懷恨在心的八尺鬼。劇裡，鬼怪特效驚悚，其中以高達2公尺40公分的「八尺鬼」外貌最為恐怖，每每現身都讓人冷汗直流，而該「鬼怪」其實並非CG效果，而是由演員徐道永飾演，且本人超帥又有反差萌。

▲▼《鬼宮》八尺鬼真面目公開。（圖／翻攝自徐道永IG）



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演員徐道永以模特兒職業踏入戲劇圈，2004年參演古裝劇《海神》出道，這次接下《鬼宮》八尺鬼角色，劇組並非使用CG效果呈現，而是將他全身畫上特殊裝扮，擁有兇狠又血肉模糊的外表，連觀眾看得都相當恐懼。

▲▼《鬼宮》八尺鬼不是CG，每次都要特殊裝扮3小時。（圖／翻攝自徐道永IG）



「八尺鬼」角色設定為2公尺40公分，而徐道永本身也有186公分的高挑身高，他曾在IG直播揭曉角色秘辛，「為了在不使用CG的情況下呈現高達2公尺40公分高的巨大鬼神，必須進行全身特殊化妝」，每次都必須接受3小時事前化妝，由4位特殊化妝工作人員協助裝扮，且鎧甲重達30公斤，全是他親自穿戴上陣。

▲「八尺鬼」竟是由帥氣的美男演員徐道永所演繹。（圖／翻攝自徐道永IG）



令觀眾驚訝的是，「八尺鬼」竟是由帥氣的美男演員徐道永所演繹，由於劇組事前保密到家，直到近期才解禁消息，徐道永睽違5年回歸小螢幕，讓許多粉絲都很驚訝。