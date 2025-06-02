25歲謀女郎「吻戲全假親」被罵翻！　網一看人設傻眼：不想就別接

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸新生代女星劉浩存是「謀女郎」之一，演藝之路備受矚目。她曾以電影《送你一朵小紅花》入圍金雞獎影后，近年積極拓展戲路，從電影跨足電視劇，包括《脫軌》、《上甘嶺》等作品都頗受關注。最近她和王安宇合作的偶像劇《陷入我們的熱戀》正式開播，卻意外因為「借位吻戲」掀起爭議，讓劉浩存衝上微博熱搜。

▲劉浩存因為吻戲都借位假親被罵翻。（圖／翻攝自劉浩存微博）

《陷入我們的熱戀》劇情中，劉浩存飾演的徐梔是一個喜歡用親吻表達情感的「接吻狂魔」，但改編成電視劇後，大量刪減親密戲份，讓角色原有的張力與情緒濃度明顯削弱。不少觀眾發現劇中吻戲幾乎全數使用「借位」或「鏡頭剪接」來呈現，不僅沒有真正唇碰唇的鏡頭，甚至還幾乎是利用影子、遠景或身體遮擋，引來不少觀眾不滿，批評聲浪不斷，認為她不想拍吻戲就不該接偶像劇。

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▲劉浩存與王安宇的吻戲都假的，衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

劉浩存出道以來幾乎未拍過真正的吻戲，此前與林一合作的《脫軌》中，也傳出用手指擋住嘴巴的「拇指吻」技法。坊間有不少分析指出，她之所以不願意拍吻戲，可能是想維護清純人設、情感經驗不足、公司策略等等因素。