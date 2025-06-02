《黑白大廚》崔鉉碩來台愛上粽子　「不敢答喜歡北部粽、南部粽」害羞笑了

記者吳睿慈／台北報導

南韓明星主廚崔鉉碩本就擁有極高人氣，後來參加《黑白大廚：料理階級大戰》打開在台灣的知名度，多次與台灣餐飲品牌跨國合作，這次他與速食餐廳推出「韓式起司脆雞飯」，2日出席新品發佈會，透露這幾天在台灣吃了粽子，北部粽、南部粽皆有品嘗，但被問及「北部粽、南部粽哪個好吃」，他機智地回答：「這感覺跟韓國沾著吃還是淋著吃道理一樣，各有派別喜好，我要非常小心，怕被罵。」隨後害羞地笑了，並未答出哪個粽子才是他的愛。

▲崔鉉碩與速食餐廳共同推出聯名料理「韓式起司脆雞飯」。（圖／記者湯興漢攝）



崔鉉碩2日在台出席與速食餐廳合作的新品，他場上示範招牌的「灑鹽」、「翻鍋」等特技，逗得全場笑聲不斷，此次推出飯品合作，他說：「飯，不只是為了生存所吃，如果跟家人跟喜歡的人一起吃可以感受到幸福與美味。」認為台灣料理有種親切感，與韓式料理非常相似，每次來台，他笑喊除了吃就是吃。

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▲▼崔鉉碩展現「灑鹽」、「翻鍋」等技術。（圖／記者湯興漢攝）



近期適逢端午節，崔鉉碩就連「粽子」都吃到了，他大讚「很好吃，這幾天有吃到干貝粽子、鮑魚粽子，但我還是覺得傳統的有豬肉有蛋黃的最好吃。」在台發揮美食精神，他連北部粽、南部粽的區別都知道，但被問及哪個好吃？他笑說「我覺得兩個粽子各有特色，這就像是爸爸好還是媽媽好的問題。」

▲崔鉉碩頻繁來台，下次也想推出人蔘雞湯裡面搭粽子版本的美食。（圖／記者湯興漢攝）



不過，他也表示「我想要研發人蔘雞湯裡面搭粽子的版本」，有機會的話，想在餐廳放上新菜單，現場被虧「這樣就要選擇要放入北部粽、南部粽了」，他笑喊：「那這樣的話我要好好研究一下，研究之後會再選出來，這感覺跟韓國沾著吃還是淋著吃道理一樣，各有派別喜好，我要非常小心，怕被罵。」接著，他想出兩全其美的方式，他笑說「不然我就標明北部粽、南部粽」各做一類。

頻繁來台，崔鉉碩連上次合作餐飲的廣告台詞都還記得，聽到記者用韓文打招呼，他親切表示「台灣人韓文都很好」，利用上次的廣告台詞幽默回答「算你狠（蒜泥狠）」，逗笑所有人。而他有表示，一直都希望可以把自己的餐廳帶到台灣來，「如果投資有順利的話、公司營運好的話，我很想把我的食物帶來台灣與粉絲分享，而且我在清潭洞的餐廳也有很多台灣粉絲。」感謝粉絲的熱情支持。