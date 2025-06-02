黃瑄車禍「2條韌帶斷裂」綁支架首露面！一聽前閨蜜被家暴回應了

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》描述50、60年代台灣西服產業的故事，以尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」為主軸，今（2）日該劇舉辦首映記者會，主演群尹昭德、黃瑄、何宜珊、盧彥澤、王盈凱、蔡祥、陳玹宇、馬國賢、孫綻等人皆穿著戲服到場參與。

▲《寶島西米樂》舉辦首映記者。（圖／記者周宸亘攝）

在《寶島西米樂》中飾演西服店老闆娘的黃瑄，日前騎摩托車到片場拍片時，意外發生車禍，後來到醫院做檢查後，才發現2條韌帶全斷，在5月下旬時動了手術，今（2）日是她開完刀後首度公開露面，開衩旗袍底下還看得到的腿部包著支架。

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▲黃瑄腳還戴著支架。（圖／記者周宸亘攝）

談到腳傷，黃瑄坦言目前狀況還好，雖然腳需要支架保護、行動緩慢，但已經可以不用靠拐杖行走，她也透露因為車禍關係，劇組相當體諒，把不少劇情都改成「坐著」，更感謝工作人員及其他演員的照顧、餵食，未來還是敢騎機車，直呼「那只是個意外，我確定沒有違規」。

▲黃瑄車禍後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）



不僅如此，黃瑄也透露自己目前都在努力復健當中，現在每天要花好幾千塊復健，零零總總加起來每個月要花不只三到四萬元，一般來說韌帶復健需要六到十個月。被問及兒子得知她出車禍的反應，她透露對方得知當下有紅了眼眶，之後就避而不談，直呼「對小孩來說還是太殘忍了」。

▲《寶島西米樂》舉辦首映記者。（圖／記者周宸亘攝）

此外，黃瑄過去跟好朋友吳婉君撕破臉，對方控訴她造謠低級八卦，還隔空喊話「你們晚上真的睡得著嗎？」後來她也發聲跟吳婉君道歉。而黃瑄今日被問及「前閨蜜」遭到趙駿亞家暴，她低調表示「沒有關心，有看到新聞」，更提及對方「不是好友，算是同事啦」。

《寶島西米樂》將於6月3日起，每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台6月23日起，週一至週五晚間六點播出，敬請準時鎖定。