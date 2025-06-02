周治平開唱星友全來了！　96歲高齡母吐1句惹哭人

▲周治平在華山舉辦個唱。（圖／尚時代文創娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周治平昨（1日）在華山舉辦個唱，台下星光雲集，女神天后方季惟、民歌天后鄭怡、戲劇天后賴佩霞及好友黃大軍、王中平、胡藝芬等藝人皆到場支持，周治平邊唱邊走到台下與觀眾握手，樂得粉絲全場大騷動，不僅把握機會和周治平近距離互動，也在場內與眾多天后藝人拍照合影，現場觀眾直呼這張演唱會票實在買得太值得了。

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▲▼周治平演唱多首經典歌。（圖／尚時代文創娛樂提供）



昨大中午就有人拿著周治平的新專輯開始排隊，而現場唯一不用排隊的，就是周治平最鐵的粉絲、高齡96歲的周媽媽，每年周治平都希望能夠有一個演唱會跟粉絲朋友們齊聚見面，但背後最大的原因就是最支持他的周媽媽想聽他唱歌，周媽媽開心的說：「為了聽毛頭的演唱會，自己一定要繼續保持健康活力。」

這次演出唱了許多以前他從來沒有在台上唱過的作品，也邀請了40年交情的好友江念庭一起合唱當年寫給張學友及何如蕙所演唱的「似曾相識」，江念庭也另外帶來最近的新單曲「厝鳥仔崽」，這次周治平演唱會歌單多達31首，每一首都是經典名曲，周治平說實在不知道該刪掉哪一首，甚至還有好多沒能列進來的，只好做成組曲串燒，這也讓樂手們直呼壓力好大。

