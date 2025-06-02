隋棠救植物！尪旁邊講冷笑話「6歲兒回答超成熟」網讚：教育從小養成

記者潘慧中／綜合報導

隋棠最近在社群網站寫下一段溫馨的親子日常，春末夏初之際，她發現院中植栽幾乎都生長旺盛，唯獨一棵綠檀看來「悶悶不樂」，兩年來都未見成長，「大概是當初從園藝店帶它回來時，雖然換了盆加了土，但為了避免去傷害到根系，原本大部分與根部糾結成塊狀的像水泥一樣的灰色硬土都還在。」

▲隋棠分享和孩子們的溫馨日常。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



這次拯救行動便成了一場親子合作的特殊任務，隋棠花了整整3小時，在3個孩子輪流幫忙下，用叉子、鑷子和孩子們小小的手指，細心地將硬土一點一點地從盤根錯節的根系中清理出來，「我們一面假裝自己是外科醫師群，一面假裝盤根錯節的樹根是病人脆弱的血管。」隋棠笑說，儘管滿身是汗，但看到根部擺脫窒息的土壤時，她彷彿聽見植物呼喊：「終於～～～～！」

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▲隋棠和孩子們一起拯救植物。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



過程中，隋棠老公Tony則在一旁彈著吉他伴奏，偶爾穿插冷笑話，「會不會你們搞錯了，這樹其實想要瘦瘦的，結果你們強迫拿走它的減肥餐，給它一堆發胖的垃圾食物？」他有次還問孩子們能否猜出曲目，但眾人忙於清理未作回應，他只好故作受傷地說：「好吧！看來我進屋去好了！」

▲▼隋棠曝光院子一隅。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



結果就在Tony轉身離開時，隋棠6歲的小兒子語氣嚴肅地回答，展現驚人的成熟，「你需要明白我們正忙著很重要的事，我們是在救命。」隋棠忍不住笑說這孩子「6歲的年紀，60歲的語氣，始終如一啊」，許多粉絲看了則留言直誇：「好棒的自然課」、「教育從小在生活互動中養成」、「這是從書上也學不到的。」

隋棠臉書全文：

正值春末夏初，院子裡的綠植們各個瘋狂生長，卻有棵綠檀這兩年都沒什麼長大，枝條也不甚挺拔，整個人悶悶不樂的樣子。

心想，大概是當初從園藝店帶它回來時，雖然換了盆加了土，但為了避免去傷害到根系，於是原本大部分與根部糾結成塊狀的像水泥一樣的灰色硬土都還在的關係。

花了三個鐘頭，在三個孩子們的輪流幫忙下，我們一面假裝自己是外科醫師群以及假裝盤根錯節的樹根是病人脆弱的血管，一面用叉子鑷子和他們小小的手指頭，小心翼翼、一點一點的把硬土從繁複的根系裏摳出來。

雖然汗流浹背，可是光是看著這些根脫離原本的窒息環境，都彷彿可以感受到它們舒暢喊著「終於～～～～！」了。

最後就是在盆裡重新加滿仔細調配的透氣改良土壤，然後就等待吧。植物對生長的環境還有所得到的照顧，喜惡反應總清楚明瞭，希望可以很快看到它枝葉挺拔茂盛的神氣。

後記。

我們專注換土時，Tony哥拿著吉他在一旁彈唱陪伴我們，偶爾也會自顧自說些像是「會不會你們搞錯了，這樹其實想要瘦瘦的，結果你們強迫拿走它的減肥餐，給他一堆發胖的垃圾食物」等等的冷笑話，有次他要我們猜他彈的曲目，但大家太專心了又沒人有回應，他就假裝受傷說「好吧！看來我進屋去好了！」

這時正在整理廢土的奧里手沒停下的操著一貫老成持重語氣對他爸嚴肅說：

「你需要明白我們正忙著很重要的事，我們是在救命。」

六歲的年紀，六十歲的語氣，始終如一啊

#換盆

#土壤健康的重要

#綠手指時間