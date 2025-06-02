王陽明摀臉「有一件事想告訴大家」　逆轉騙6萬人：浪費他們時間

記者劉宜庭／綜合報導

男星王陽明擁有帥氣外型與幽默性格，時常透過社群分享生活點滴，近日突然在影片中以正經口吻開場，表示「有一件事我一直想告訴大家…」，乍看之下像是要宣布重大消息，吊足粉絲胃口，結果是一場精心策畫的惡作劇，笑翻大票網友。

▲王陽明一開始在影片中低頭摀著臉。（圖／翻攝自王陽明IG）



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影片一開始，王陽明雙手摀著臉，接著一張張掀開紙張，上面文字依序寫著：「有一件事，不知道能不能跟大家說，放在心裡很久，不知道要怎麼表達。」這時，他露出苦惱表情，「啊～還是算了吧？」

▲王陽明吊足粉絲胃口。（圖／翻攝自王陽明IG）



王陽明思考了一下，最後繼續展示紙張上的文字，表示自己還是想講，「準備好了嗎？」影片最後揭曉真相，他突然露出淘氣笑容，手拿寫著「標記三個朋友，浪費他們時間」的紙牌，並大笑表示「騙到了吧！」

▲王陽明其實是拍整人影片。（圖／翻攝自王陽明IG）



整支影片風格前後反差極大，讓網友紛紛笑翻，短短不到一周時間就在IG累積超過6萬人按讚，不少人在留言區配合喊「這事情太重要了 我已發群組叫大家注意」、「這是一個意義非凡的影片」，也有人笑喊「還我58秒」、「我要標記五個」。