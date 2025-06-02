頑童罕見吐柔軟心聲！　大淵拍MV「突做1事」惹眾怒

▲頑童新歌獻給一路支持他們的老鄉們。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

頑童 MJ116推出新專輯《OGS》，新歌〈Here We Are〉來自某天瘦子在家裡小酌，一邊想著過去走過的風景，一邊順著情緒寫下來的，大淵第一次聽到 Demo 就直呼：「這首歌很有溫度、很有畫面。」他開始回想過往的一幕幕，有甜的、累的、值得一笑的，也有遺憾的。小春覺得跟著旋律自然會跟著倒帶回顧至今走過的路，就像是在腦海裡濾過一遍人生一般。

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▲▼頑童新歌道出心路歷程。（圖／本色音樂提供）





MV首次在虛擬棚拍攝，大淵坦言一開始不確定拍出來會怎樣，不過拍完一邊check畫面立刻自信滿滿說：「我one cut KO！我就是好看的保證啦！」在鏡頭外，大淵也沒閒著一邊和夥伴聊天，一邊被提醒：「嗓門很大！」直說：「是因為睡飽聲音才比較大，如果真的打擾到拍攝要說，會小聲一點。」這時瘦子在旁邊補刀：「怎麼敢說打擾。」一來一往直接變綜藝現場。

小春表示這次是少數覺得拍起來輕鬆的MV：「妝髮完吃飯，拍了一cut又放飯，超chill。」但話鋒一轉感性表示：「從以前完全不認識什麼是嘻哈，到現在這成為我的職業，〈Here We Are〉就是我這段心路歷程的縮影。」導演品賢透過「從早到晚」的時間變化，搭配光影轉折、角色情緒堆疊，呈現頑童三人一路走來的變化。

大淵感性表示家人的支持、兄弟們不離不棄，是三人一起撐過來的那種默契與堅持，這也是為什麼這首歌不只是寫給自己，他們想獻給那些曾經在生命裡出現過的人，不論是好是壞，都是構成現在頑童的重要拼圖。小春則期望這首歌能獻給所有正在努力實踐夢想的人，「只要每天起床願意去拼、去扛、去面對各種壓力和挑戰，那麼這樣的你，就是頑童心中真正的生活戰士。」