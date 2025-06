日片《在車上》女星世壯運參賽　「剛登坎城影展」秒回台比排球

記者黃庠棻/台北報導

由大勢女星袁子芸演出的短片《兩個女導演》(Nervous Energy)入選今年坎城影展導演雙週(Director’s Fortnight)的短片單元,日前除了與團隊赴法國參展,在國際殿堂大放異彩,返台後又馬不停蹄參戰雙北世壯運排球團體混合項目,獲得連得2勝的佳績,在影壇與體壇可說是「雙棲發光、全面開花」。

▲袁子芸時隔4年再度參加坎城影展。(圖/力天娛樂提供)

袁子芸畢業於加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校,2016年底憑參演于正監製電視劇《大王不容易》展露頭角,之後涉獵廣告、MV、戲劇等,並於2018年黃渤參演首次執導電影《一齣好戲》轉戰大螢幕,2021年她與岡田將生、西島秀俊、三浦透子和霧島麗香合作演出日本劇情片《在車上》,首度隨團隊參加第74屆坎城影展,該片也風光獲得該屆最佳劇本獎。

▲袁子芸時隔4年再度參加坎城影展。(圖/力天娛樂提供)

時隔4年,袁子芸憑短片《兩個女導演》二度參加坎城影展盛宴,她開心表示「我第一次參加坎城影展是在2021年,隨著《在車上》的劇組一同前往。當時我在心裡默默許下願望,希望未來有機會能再回到這個夢幻的影展。沒想到,這個願望竟然在短短4年內就實現了。」且原本天氣預報短片放映當天與閉幕派對將有暴風雨,沒想到當天卻是陽光普照、藍天白雲,讓她直呼幸運「這些看似微小的好運,對我來說卻格外珍貴,讓整個經歷更加難忘」。

而讓袁子芸最開心的莫過於來自美國的團隊與法、日、台的演員們,能夠透過影展久違再聚首,一起感受影迷對他們作品的肯定,她還有幸觀賞了今年金棕櫚獎得主《普通事故》(It Was Just an Accident)。

▲袁子芸時隔4年再度參加坎城影展。(圖/力天娛樂提供)

不同於4年前坎城影展受到疫情影響顯得冷清,今年氛圍是熱鬧又華麗,街道上到處都是人潮,讓袁子芸也忍不住想跟自己的偶像來個巧遇邂逅「如果有機會,最想跟達珂塔強生和舒淇來個巧遇」。談到這次參加坎城影展的心得,她表示「這次的經驗讓我作為演員更加堅定地追尋夢想,同時也深刻感受到過去幾年中自己的成長與蛻變,心中滿懷感激。」

《兩個女導演》中,袁子芸飾演一位聰明且富滿腔熱情新銳導演,甫從電影學校畢業,和朋友Jay要一起闖蕩事業,在好友提議下,身為浪漫主義者的她毅然與男友分手,只為了全心追夢,過程有趣又充滿張力;和袁子芸以往演過的角色不同,更有活力與衝勁「很多認識我的朋友在看完這部片後,都對我展現出的全新面貌感到驚喜。也有不少人跟我說,沒想到我可以有這樣的爆發力」。

▲袁子芸(右)與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。(圖/力天娛樂提供)

除了在演技上突破自我外,袁子芸在體育界也是挑戰自我。與温貞菱、黃婕妤等圈內好友組隊「Da-Sha Bon(Hero Gang)」報名世壯運排球休閒混合30+組,以小組第二晉級,雖在淘汰賽止步,但袁子芸場上自信且專注的身影,成為最吸睛的「嬌點」之一。

▲袁子芸參加世壯運排球團體混合項目。(圖/力天娛樂提供)

袁子芸分享近2年認識這群熱愛排球的好友,才開始積極練球,並以「能夠站上世壯運賽場」當作努力的目標,認真地訓練,相當熱血;她坦言在世壯運初嘗敗績心中難掩遺憾,懊悔自己沒有反應得更快、沒有更拚,內心滿是力不從心的遺憾,直呼「不過,隊友們鼓勵我要記住這份感受,並將它轉化成未來訓練的動力。這次的失落,不是終點,而是一個提醒:要更堅定地前進、更努力地提升自己」。

從影展紅毯到排球場地,袁子芸不設限地探索各種可能,也用行動落實「持續突破」的承諾。她與隊員相約再戰下一屆世壯運,「下一屆在日本舉辦的世壯運,我們還要一起再戰」,未來不論在哪個舞台,都將繼續綻放耀眼光芒。