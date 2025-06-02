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日片《在車上》女星世壯運參賽　「剛登坎城影展」秒回台比排球

記者黃庠棻／台北報導

由大勢女星袁子芸演出的短片《兩個女導演》（Nervous Energy）入選今年坎城影展導演雙週（Director’s Fortnight）的短片單元，日前除了與團隊赴法國參展，在國際殿堂大放異彩，返台後又馬不停蹄參戰雙北世壯運排球團體混合項目，獲得連得2勝的佳績，在影壇與體壇可說是「雙棲發光、全面開花」。

▲袁子芸（右）與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

▲袁子芸時隔4年再度參加坎城影展。（圖／力天娛樂提供）

袁子芸畢業於加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校，2016年底憑參演于正監製電視劇《大王不容易》展露頭角，之後涉獵廣告、MV、戲劇等，並於2018年黃渤參演首次執導電影《一齣好戲》轉戰大螢幕，2021年她與岡田將生、西島秀俊、三浦透子和霧島麗香合作演出日本劇情片《在車上》，首度隨團隊參加第74屆坎城影展，該片也風光獲得該屆最佳劇本獎。

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▲袁子芸（右）與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

▲袁子芸時隔4年再度參加坎城影展。（圖／力天娛樂提供）

時隔4年，袁子芸憑短片《兩個女導演》二度參加坎城影展盛宴，她開心表示「我第一次參加坎城影展是在2021年，隨著《在車上》的劇組一同前往。當時我在心裡默默許下願望，希望未來有機會能再回到這個夢幻的影展。沒想到，這個願望竟然在短短4年內就實現了。」且原本天氣預報短片放映當天與閉幕派對將有暴風雨，沒想到當天卻是陽光普照、藍天白雲，讓她直呼幸運「這些看似微小的好運，對我來說卻格外珍貴，讓整個經歷更加難忘」。

而讓袁子芸最開心的莫過於來自美國的團隊與法、日、台的演員們，能夠透過影展久違再聚首，一起感受影迷對他們作品的肯定，她還有幸觀賞了今年金棕櫚獎得主《普通事故》（It Was Just an Accident）。

▲袁子芸（右）與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

▲袁子芸時隔4年再度參加坎城影展。（圖／力天娛樂提供）

不同於4年前坎城影展受到疫情影響顯得冷清，今年氛圍是熱鬧又華麗，街道上到處都是人潮，讓袁子芸也忍不住想跟自己的偶像來個巧遇邂逅「如果有機會，最想跟達珂塔強生和舒淇來個巧遇」。談到這次參加坎城影展的心得，她表示「這次的經驗讓我作為演員更加堅定地追尋夢想，同時也深刻感受到過去幾年中自己的成長與蛻變，心中滿懷感激。」

《兩個女導演》中，袁子芸飾演一位聰明且富滿腔熱情新銳導演，甫從電影學校畢業，和朋友Jay要一起闖蕩事業，在好友提議下，身為浪漫主義者的她毅然與男友分手，只為了全心追夢，過程有趣又充滿張力；和袁子芸以往演過的角色不同，更有活力與衝勁「很多認識我的朋友在看完這部片後，都對我展現出的全新面貌感到驚喜。也有不少人跟我說，沒想到我可以有這樣的爆發力」。

▲袁子芸（右）與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

▲袁子芸（右）與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

除了在演技上突破自我外，袁子芸在體育界也是挑戰自我。與温貞菱、黃婕妤等圈內好友組隊「Da-Sha Bon（Hero Gang）」報名世壯運排球休閒混合30+組，以小組第二晉級，雖在淘汰賽止步，但袁子芸場上自信且專注的身影，成為最吸睛的「嬌點」之一。

▲袁子芸（右）與温貞菱組隊參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

▲袁子芸參加世壯運排球團體混合項目。（圖／力天娛樂提供）

袁子芸分享近2年認識這群熱愛排球的好友，才開始積極練球，並以「能夠站上世壯運賽場」當作努力的目標，認真地訓練，相當熱血；她坦言在世壯運初嘗敗績心中難掩遺憾，懊悔自己沒有反應得更快、沒有更拚，內心滿是力不從心的遺憾，直呼「不過，隊友們鼓勵我要記住這份感受，並將它轉化成未來訓練的動力。這次的失落，不是終點，而是一個提醒：要更堅定地前進、更努力地提升自己」。

從影展紅毯到排球場地，袁子芸不設限地探索各種可能，也用行動落實「持續突破」的承諾。她與隊員相約再戰下一屆世壯運，「下一屆在日本舉辦的世壯運，我們還要一起再戰」，未來不論在哪個舞台，都將繼續綻放耀眼光芒。

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在車上袁子芸

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