ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」
12星座「心靈出軌」指數曝
《折腰》床戲被讚翻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鬼鬼 吳映潔 Dora 孫儷 鄧超 蒼井空 劉樂妍 鶴房汐恩

離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓176公分名模崔汝珍擁有9頭身完美比例，她從伸展台轉戰戲劇圈，出現於眾多熱門戲劇裡，是劇迷熟悉的面孔。她日前在節目上承認戀情，對方是大7歲的滑水教練圈外人，沒想到，後來被翻出男生身份為「朋友老公」，她曾借住夫妻家裡，當時男生還沒離婚，直到上一段婚姻結束後，兩人才發展成戀人，震驚演藝圈。打破負面輿論，崔汝珍1日在韓舉辦婚禮，現場氣氛感性。

▲▼離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了。（圖／翻攝崔汝珍IG）

▲▼離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了。（圖／翻攝崔汝珍IG）

▲▼離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了。（圖／翻攝崔汝珍IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲41歲女星崔汝珍打破不倫傳聞結婚了。（圖／翻攝崔汝珍IG）

崔汝珍曾經借住滑水教練夫妻家中，3人還一起出演節目，她當時表示夫妻倆就像是她父母般的存在，沒想到，男生離婚後，與她發展成戀人，引起外界質疑這段戀情是不倫戀，在韓掀起軒然大波，但後來滑水教練前妻親自證實「兩人離婚後，前夫才跟崔汝珍交往」，平息輿論。

崔汝珍與大7歲滑水教練1日舉辦婚禮，儀式並未對外公開，但據韓媒報導，她在圈內人緣極佳，各界名模好友到場給予祝福，而她剪裁俐落的平口禮服，展現176公分的纖細身材，而她日前也在IG分享喜訊，兩人光著腳拍婚紗照，臉上溢滿幸福笑容。

▲▼離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了。（圖／翻攝崔汝珍IG）

▲崔汝珍婚紗照曝光。（圖／翻攝崔汝珍IG）

老公對她極為呵護，在婚禮上當場下跪並交換信物，而兩人性格活潑都熱愛潛水，特別在郵輪旁舉辦婚禮，典禮下半部時，夫妻倆隨著音樂舞動，現場氣氛歡愉。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

崔汝珍

推薦閱讀

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受

3小時前

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」！　10年前就鋪路拿香港身分

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」！　10年前就鋪路拿香港身分

14小時前

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」！店員：不知為何 過程超傻眼

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」！店員：不知為何 過程超傻眼

4小時前

鬼鬼突曬混血女娃照！超有愛畫面遭疑「女兒首露面」　本人回應揭真相

鬼鬼突曬混血女娃照！超有愛畫面遭疑「女兒首露面」　本人回應揭真相

17小時前

樂天Dora捲富商小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」片段遭挖　羞談最愛床戰姿勢

樂天Dora捲富商小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」片段遭挖　羞談最愛床戰姿勢

21小時前

《棒棒堂》王子也爆閃兵！活動急喊卡「老實說原因」搭檔陶晶瑩體諒了

《棒棒堂》王子也爆閃兵！活動急喊卡「老實說原因」搭檔陶晶瑩體諒了

5小時前

愛莉莎莎又惹議！業配比基尼「A罩杯遭疑謊報」親上火線：大小都在變

愛莉莎莎又惹議！業配比基尼「A罩杯遭疑謊報」親上火線：大小都在變

2小時前

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！　PO文求助「狼狽顧娃素顏照」曝光

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！　PO文求助「狼狽顧娃素顏照」曝光

1小時前

唐綺陽運勢／巨蟹感情大突破！牡羊「慎防爛桃花」天蠍小心過勞

唐綺陽運勢／巨蟹感情大突破！牡羊「慎防爛桃花」天蠍小心過勞

5小時前

GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！上同節目結緣　親揭兩人關係

GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！上同節目結緣　親揭兩人關係

2小時前

蒼井空引退8年無預警宣布復出！「零距離接觸粉絲」時間地點曝光

蒼井空引退8年無預警宣布復出！「零距離接觸粉絲」時間地點曝光

15小時前

不怕陸委會查！劉樂妍「堅定跟祖國媽媽站一起」嗆聲：來抓啊

不怕陸委會查！劉樂妍「堅定跟祖國媽媽站一起」嗆聲：來抓啊

13小時前

熱門影音

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
陳奕求婚成功❤❤❤

陳奕求婚成功❤❤❤
臉紅的思春期來台開唱 被應援嚇到摘耳機XD

臉紅的思春期來台開唱 被應援嚇到摘耳機XD
ZEROBASEONE抵達高雄！ 章昊.Ricky因健康因素缺席

ZEROBASEONE抵達高雄！ 章昊.Ricky因健康因素缺席
林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!
#崔廷宇 離世！享壽69歲 曾演《主君的太陽》

#崔廷宇 離世！享壽69歲 曾演《主君的太陽》
池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～
家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

樂天MC艾融遭影射「當富商小三」　坦言：很想哭..曝和Dora少聯繫

樂天MC艾融遭影射「當富商小三」　坦言：很想哭..曝和Dora少聯繫

ENERGY合體壯寶一起16蹲　登世壯運閉幕「我們也是壯年」

ENERGY合體壯寶一起16蹲　登世壯運閉幕「我們也是壯年」

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

大咖韓星齊聚高雄！IVE親切揮手　池昌旭.GOT7段宜恩「寵粉收信」

大咖韓星齊聚高雄！IVE親切揮手　池昌旭.GOT7段宜恩「寵粉收信」

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

看更多

【有人在嗎？】2兄弟蹲看挖土機太入神XD媽媽說話慘被無視

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前0

日片《在車上》女星世壯運參賽　「剛登坎城影展」秒回台比排球

21分鐘前0

準金曲歌后現身球場開唱！　陳傑憲開心合照「獻暖心祝福」

33分鐘前0

放浪兄弟完整體復活！巡演開跑喊話「我們還存在」　AKIRA：危機化為轉機

45分鐘前30

42歲徐小可跳鋼管舞「驚見高難度動作」！　火辣身材看不出生3胎

1小時前20

離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了

1小時前820

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！　PO文求助「狼狽顧娃素顏照」曝光

1小時前31

資生堂千金產後切5塊肚皮！運動到一半「傷口裂噴血」驚悚畫面全被拍

1小時前30

《新兵日記》15年班底重聚！　王瞳「艾成家屬」身份出席

1小時前30

AKB48慶20周年名單「驚見台灣女孩」！　神七4成員夢幻回歸陣容超狂

1小時前20

杜德偉竟63歲了！　不藏私「6大凍齡保養秘訣」全曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受
    3小時前223
  2. 孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」！　10年前就鋪路拿香港身分
    14小時前3840
  3. 電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」！店員：不知為何 過程超傻眼
    4小時前3622
  4. 鬼鬼突曬混血女娃照！超有愛畫面遭疑「女兒首露面」　本人回應揭真相
    17小時前3429
  5. 樂天Dora捲富商小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」片段遭挖　羞談最愛床戰姿勢
    21小時前3013
  6. 《棒棒堂》王子也爆閃兵！活動急喊卡「老實說原因」搭檔陶晶瑩體諒了
    5小時前144
  7. 愛莉莎莎又惹議！業配比基尼「A罩杯遭疑謊報」親上火線：大小都在變
    2小時前3429
  8. 歐陽妮妮6個月兒確診新冠！　PO文求助「狼狽顧娃素顏照」曝光
    1小時前1620
  9. 唐綺陽運勢／巨蟹感情大突破！牡羊「慎防爛桃花」天蠍小心過勞
    5小時前42
  10. GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！上同節目結緣　親揭兩人關係
    2小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合