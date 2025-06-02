離婚後才交往打破不倫傳聞！41歲女星崔汝珍愛上「朋友老公」結婚了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓176公分名模崔汝珍擁有9頭身完美比例，她從伸展台轉戰戲劇圈，出現於眾多熱門戲劇裡，是劇迷熟悉的面孔。她日前在節目上承認戀情，對方是大7歲的滑水教練圈外人，沒想到，後來被翻出男生身份為「朋友老公」，她曾借住夫妻家裡，當時男生還沒離婚，直到上一段婚姻結束後，兩人才發展成戀人，震驚演藝圈。打破負面輿論，崔汝珍1日在韓舉辦婚禮，現場氣氛感性。

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▲41歲女星崔汝珍打破不倫傳聞結婚了。（圖／翻攝崔汝珍IG）



崔汝珍曾經借住滑水教練夫妻家中，3人還一起出演節目，她當時表示夫妻倆就像是她父母般的存在，沒想到，男生離婚後，與她發展成戀人，引起外界質疑這段戀情是不倫戀，在韓掀起軒然大波，但後來滑水教練前妻親自證實「兩人離婚後，前夫才跟崔汝珍交往」，平息輿論。

崔汝珍與大7歲滑水教練1日舉辦婚禮，儀式並未對外公開，但據韓媒報導，她在圈內人緣極佳，各界名模好友到場給予祝福，而她剪裁俐落的平口禮服，展現176公分的纖細身材，而她日前也在IG分享喜訊，兩人光著腳拍婚紗照，臉上溢滿幸福笑容。

▲崔汝珍婚紗照曝光。（圖／翻攝崔汝珍IG）



老公對她極為呵護，在婚禮上當場下跪並交換信物，而兩人性格活潑都熱愛潛水，特別在郵輪旁舉辦婚禮，典禮下半部時，夫妻倆隨著音樂舞動，現場氣氛歡愉。