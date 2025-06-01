男偶像遭揭發「線上非法賭博」道歉了！　公司罰停工10天掀論戰

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣男團JO1成員鶴房汐恩，近日被揭發曾在過去使用過線上賭場，因此將暫時停止演藝活動。經紀公司「LAPONE ENTERTAINMENT」31日透過官方網站發佈公告，表示「在掌握事實後立即進行了嚴格處分，同時鶴房本人主動表達深切反省，並提出希望以暫停活動作為社會責任的方式之一」。

▲JO1成員鶴房汐恩爆出曾線上賭博，為此道歉自肅10天。（圖／翻攝自日網）

公告中還提到，公司在「聽取律師等外部專家的意見後，經過多方審慎考量，包括違法行為的性質、相關處分、當時線上賭場環境以及鶴房的反省態度」，最終決定讓鶴房汐恩暫時停止活動10天。在自省期間，公司會安排他在專業指導下參加包括法律知識、法規遵循（compliance）、社會倫理等相關的課程，避免再犯同樣的錯誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公司表示將安排鶴房汐恩上相關課程。（圖／翻攝自JO1官方IG）

鶴房汐恩本人也透過官方釋出道歉聲明：「這次真的非常對不起大家。我對自己的行為感到無比羞愧，也深切反省。未來我會用行動來重新贏回大家的信任。對所有工作人員、粉絲以及所有支持我的朋友們，真的非常抱歉。」活動暫停的消息曝光後，在社群上引發熱議，有不少死忠粉絲表示願意等待他，但也有許多意見認為，短短10天的自省根本沒有誠意，只是做做樣子，反應兩極。