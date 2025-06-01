《折腰》床戲被讚翻！宋祖兒看到羞摀臉　劉宇寧曝「喝了酒才拍」

記者劉宛欣／綜合報導

人氣陸劇《折腰》日前迎來完結，但餘熱未散，劇中多場精彩情節仍在網路上持續掀起討論，尤其第29集與32集的圓房戲更被觀眾譽為「床戲天花板」。《折腰》由宋祖兒與劉宇寧領銜主演，自開播以來便話題不斷，主角之間「世仇聯姻、先婚後愛」的設定扣人心弦，劇情節奏緊湊、情感鋪陳細膩，讓粉絲大呼過癮。

▲《折腰》圓房戲引發討論。（圖／翻攝自微博）

劇中最讓粉絲回味無窮的莫過於第32集的圓房重頭戲，不少網友驚呼尺度出乎意料。原本觀眾以為第29集中魏劭與小喬在床上激吻卻因軍情被打斷，已是最大尺度，沒想到後來的圓房戲更加火熱，卻又拍得含蓄唯美，被讚「慾而不俗」，熱度一度衝上微博熱搜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《折腰》床戲獲得觀眾高度評價。（圖／翻攝自微博）

事實上，《折腰》原著小說中的激情情節相當大膽，劉宇寧先前在直播中還曾笑稱「如果真照原著拍，我估計演員和導演都得進去了！」讓觀眾既好奇又莞爾。儘管如此，劇版《折腰》透過更高明的拍攝手法，保留了情感張力卻避免露骨直白，也展現了導演與演員的拿捏功力。

有趣的是，劉宇寧與宋祖兒近日在直播中同步觀看這場戲時，也被自己當時的演出羞到不行，宋祖兒一度摀臉躲避畫面、連聲驚呼：「這真的能播嗎？」劉宇寧則頻頻尷尬地說明拍攝情況，自爆拍攝前喝酒壯膽，畫面、動作都是導演要求，CP感十足，讓不少劇迷期待兩人「二搭」。