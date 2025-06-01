大學生剪片作業找百萬YTR做！　Joeman收信一看期限傻眼：太急了啦

記者劉宛欣／綜合報導

擁有270萬訂閱的YouTuber Joeman經常透過社群分享生活趣事，1日便在臉書分享一封令人哭笑不得的粉絲來信，引發大批網友熱議。截圖中可以看到是一封信件，一名來自某大學的學生主動發信給Joeman，表示團隊正在製作一支介紹校內五間餐廳的影片，並急切詢問他是否能協助剪輯影片，還附上「可談價格」的字樣，並強調要在6月1日前交件，語氣十分誠懇急迫，還提到很喜歡Joeman團隊的拍攝風格。

▲Joeman經常透過社群分享日常、與粉絲互動。（圖／翻攝自Joeman臉書）

Joeman看到這封「緊急邀約」信件後，忍不住分享在臉書，並且幽默回應：「大學生竟然想外包影片給百萬YouTuber剪？先不論這是不是作業，禮拜五寄信、週日要交，太急了啦！」語氣雖輕送但也透露出錯愕又無奈的心情，也讓網友們笑翻。留言區瞬間熱鬧非凡，不少人紛紛揶揄「金主爸爸來了」，圖文系YouTuber也收到這封信，表示「他寄給我的沒有最後一句，QQQQQ」。

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▲Joeman曬出來自大學生的邀約。（圖／翻攝自Joeman臉書）

該則貼文短短兩小時內便吸引超過1.2萬人按讚，逾600則留言熱烈討論。網友紛紛留言表示「你要給他平價跟奢華的選擇嗎？」、「平價剪輯vs奢華剪輯（加急件）」、「人家說不定整組的同學都是住帝寶的」、「拜托回他，我想看」、「財力雄厚才敢提的要求」。