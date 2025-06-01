池昌旭主持4hrs高雄拼盤「手刀下班」被錄下　10秒直擊影片曝光全場笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神池昌旭首次獻出主持棒，他31日在高雄世運擔任KT POP拼盤活動主持，從6點開場就先以「高雄水啦」親切的模式與觀眾打招呼，最後再上台訪問Mark（段宜恩），並為活動劃下句點，長達4小時的工作量相當敬業。而他在結束的當下，同步在IG貼出下班心情，跳著離開會場，可愛背影逗笑粉絲。

▲池昌旭主持4hrs高雄拼盤，後台還有接受訪問。（圖／記者吳睿慈攝）



池昌旭首度接下拼盤主持棒，他來到高雄世運參與KT POP盛事，上台前在後台接受台灣媒體聯訪，他謙虛表示並不會緊張，主角是歌手們，自己的責任就是好好引導歌手上台順序，讓藝人可以順利完成表演。而他6點準時上台與觀眾互動，特地學了「高雄水啦」、「高雄太棒了」與粉絲打招呼。

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▲池昌旭主持4hrs高雄拼盤手刀下班。（圖／翻攝自池昌旭IG）



作為串場主持人，池昌旭在每團登台、下台時，都會現身採訪互動，既是開場的關鍵角色，也是閉幕的重要人物，長達4小時都在場，他也同步在IG發出下班影片，只見他腳步輕快、跳著離開，並寫下「下班開心翻了」，幽默發文逗笑粉絲。

▲池昌旭主持4hrs高雄拼盤專業串場。（圖／讀者提供）



不僅如此，池昌旭除了忙著在台上主持，後台時也不忘與後輩歌手互動，還忙著拍攝挑戰影片（Challenge影片），IVE、Monsta X等團體都陸續上傳與他跳舞的合作影片，跨界合作讓粉絲大飽眼福。