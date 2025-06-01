陳奕迅高雄最終場開唱！　突鞠躬道歉歌迷：是我不好

▲陳奕迅日前舉辦高雄巡演最終場。（圖／My Kan提供）



記者翁子涵／台北報導

陳奕迅《FEAR and DREAMS》巡演高雄站最終場於5月31日登場，恰逢端午節，Eason以一場場歌聲為觀眾沐浴洗耳，更多次深鞠躬致謝：「很感謝你們的耐心，你們的踴躍，你們的愛。」最終場他不只加碼四首安可曲，演出結束後歌迷仍不散，歡呼聲一波高過一波，不斷呼喚他的名字，Eason也不捨地重返舞台，獻上第五首〈十年〉作為送給全場觀眾最驚喜的壓軸禮物。

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▲▼陳奕迅多次鞠躬感謝歌迷。（圖／My Kan提供）



睽違12年重返高雄巨蛋，陳奕迅滿懷感動地向觀眾致意：「每次來南部大家都這麼熱情，謝謝你們歡迎陳奕迅來到你們的城市，這裡有我好多美好的回憶。」面對因延期仍堅持到場的滿席觀眾，他多次深深鞠躬致謝，也溫柔感謝大家的體諒與支持，笑說：「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」

對於那些因改期而無法前來的歌迷，他也誠摯致歉：「歹勢歹勢，辛苦了辛苦了！是我不好！對不起！」話鋒一轉，他隨即自嘲：「如果不是因為大家的支持，差點要付錢做紙牌人去坐在位子上了！」一句玩笑瞬間逗笑全場，也化解了等待多時的辛苦，現場笑聲與掌聲此起彼落，氣氛溫暖而動人。

這幾場他更是信手拈來，隨興清唱多首歌單遺珠，包括〈婚禮的祝福〉、〈陀飛輪〉、〈孤獨患者〉等經典驚喜連發，讓全場驚呼值回票價。互動熱烈到一度欲罷不能，Eason忍不住搞笑提醒：「今天我要提醒一下，不是歌友會，不要耽誤太多大家的時間喔！」笑聲與掌聲交織不斷，氣氛溫馨又歡樂。

