房祖名罕見公開現身婚禮！脫帽露「真實髮際線」42歲近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

香港星二代房祖名是成龍與林鳳嬌的兒子，2014年8月12日在北京吸食大麻遭逮捕判刑，被陸方列為「劣跡藝人」，從此演藝圈事業停擺，逐漸淡出公眾視野，近年更甚少參與公開活動。近日他罕見現身於美籍韓裔模特兒Irene Kim婚禮，在婚禮上除了他以外，還有眾多名流出席，包括Jessica（鄭秀妍）及吳建豪前妻石貞善等。

▲房祖名久違現身，外型與先前差距甚遠。（圖／翻攝自微博）

房祖名在婚禮當日身穿藍色襯衫、卡其色西裝亮相，搭配上金絲眼鏡和帽子，整體十分低調，現場他與眾賓客合影留念，面帶笑容，心情看似相當愉快。現年42歲的他，身材保持得不錯，五官與過去相比並無太大變化，然而，他的髮型卻成為網友熱議焦點，帽子摘下後，明顯後移的髮際線和稀疏的頭髮，令不少人驚訝他外貌變得老成，與先前露面時相比，差距甚遠。

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▲房祖名參加了模特兒Irene Kim婚禮。（圖／翻攝自IG）

此外，先前有台灣網友透露，近期多次偶遇房祖名，猜測他目前可能已定居台灣。房祖名自涉毒事件後便低調行事，這次現身婚禮引發不少討論，他的形象轉變成為焦點話題，他的生活近況也引起外界好奇，雖已不再頻繁公開露面，但一舉一動仍受到高度關注。